Aron Andras & the Black Circle Orchestra a Rockházban Az aranykorokat idéző, libabőrös blues-hangulat a június 14-i budakalászi koncerten garantált, a különleges „szupergroup" koncertje izgalmas estét ígér. Áron András Artisjus- és kétszeres Fonogram-díjas előadó és dalszerző nagyzenekari projektje a 'Black Circle Orchestra', amit hosszú idő után, 2020 nyarán hívott életre. A tőle megszokott country és blues hangzású dalait, most több hangszerrel kiegészítve, még színesebb hangzásvilággal adja elő olyan neves zenészek közreműködésével, mint a Blahaluisiana zenekar billentyűse Pénzes Máté, a The Qualitons csapatának ritmus szekciója Hock Ernő és Boros Levente, továbbá a The Pontiac gitárosa Kiss Péter. Áron András neve egyáltalán nem hangzik ismeretlenül a műfajban jártas zenerajongók számára, hiszen mind a LAZARVS, a Trillion, vagy éppen a szóló produkciója is emlékezetes és közkedvelt a hazai underground színtéren. Első önálló albuma, a 'Feathers, Black Flowers' 2010-ben látott napvilágot, amely után 2016-ban tért vissza 'Foxes' című nagylemezével, 2018-ban pedig megjelent a 'Stranger' névre hallgató anyaga, amit 2020 őszén, a karantén ideje alatt debütált negyedik korong, a 'Book of Changes' követett. Ugyanez év nyarán friss formációként már az ország olyan jelentős fesztiváljain léptek fel, mint a Strand, a Campus, a Fishing On Orfű, vagy éppen a Fekete Zaj és a La Boum, de volt koncertjük a Budapest Parkban is. Első önálló bulijuk 2021 őszén az Akvárium Klubban volt, következő tavasszal pedig már a Magyar Zene Házában adtak teltházas koncertet. [2024.06.13.]

