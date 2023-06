Saját rendezésű videóval jelentkezett a Paddy and the Rats 15 éves lett idén a Paddy and the Rats, amit június 9-én ünnepelnek meg egy nagyszabású koncert keretein belül a Budapest Parkban. Különleges műsorral készül a jubileumi nagykoncertre a Paddy and the Rats, ahol természetesen felcsendülnek majd a 15 év nagy slágerei, de a régi dalok mellett helyet kapnak új szerzemények is a repertoárban. Többek közt a most megjelent This Is Our Life című is, ami a napokban debütált egy nem mindennapi videoklip kíséretében. További érdekessége, hogy a kisfilmet a zenekar frontembere, Paddy írt és rendezte, és erről következőképp mesél: “Ez a dal a barátságról, összetartásról szól, a gyenge győzedelmeskedéséről az erős felett, és ezt szerintem a legjobban a gyerekkori barátságon keresztül lehet szemléltetni. Az egész történet egy kis mese, ahol a képzelet keveredik a valósággal. Gyermekkorban még sok játékot valósnak élünk meg, főleg, ha legjobb barátainkkal játszunk egy nyári napon a szabadban. A lényeg, hogy együtt vagyunk, és jól érezzük magunkat. Úgy ahogy azt a bandával is tettük az elmúlt 15 évben.” Ehhez a zenekartagok a saját gyermekeiket és azoknak a barátait hívták segítségül, amiből egy vidám kis bolondozás kerekedett ki.



