Hans Zimmer az Arénában - zseniális este két felvonásban Hans Zimmer világhírű Oscar díjas zeneszerző adott teltházas koncertet nagyzenekarával az Arénában. Egy kis infó Hans életéről, akik nem követik napi szinten 1957. szeptember 12-én született Németországban, Frankfurt am Mainban. Gyermekként Königstein-Falkensteinben élt. Otthon tanult zongorázni, pár hivatalos zongoraórát vett csak, nem szerette a hivatalos órák fegyelmezettségét. Kamasz korában Londonba költözött, a Hurtwood House iskola tanulója volt. Nagy hatást gyakoroltak rá Ennio Moricone filmzenéi. A Volt egyszer egy vadnyugat inspirálta arra, hogy filmzeneszerző legyen. Zenei karrierjét a The Buggles zenekarban kezdte (Video Killed the Radio Star) billentyűsként. Az áttörést az Esőember hozta számára, aminek zenéjéért Oscar díjra jelölték. Rengeteg híres produkcióhoz szerzett zenét (ezek között rengeteg kedvencem van), teljesség igénye nélkül: Csillagok között, Eredet, Batman Sötét Lovag trilógia, Pearl Harbor, Tiszta Románc, Utolsó szamuráj, Dunkirk, Da Vinci kód, Karib tenger kalózai, James Bond No Time To Die, Szárnyas fejvadász 2049, Az oroszlánkirály (ezért 1995-ben Oscar díjat is nyert). A legjobb filmrendezőkkel dolgozik együtt (például Christopher Nolan, Denis Villeneuve). No de akkor lássuk a koncertet. A koncert két felvonásból és egy 20 perces szünetből állt. Az első felvonás a Dűne zenéjével startolt, finom dallamokkal, aranyozott háttérrel a vetítővásznon, ami előtt egy óriás kézi dobon játszott az (egyik) dobos (is) a három tucatnyi tagot számláló nagyzenekarból, mellette az énekesnő lágy hibátlan énekkel kísérte.



Zimmer a koncert során végig következetesen a színpad közepén helyezkedett el az „oltárként„ őt körbeölelő hangszere (zongorája) mögött, leszámítva egy későbbi dalt, de arról később.



A filmbeli jelenet az Adtredies ház jelenete, melyben skót dudák is megszólalnak, ezek megszólalását is most élőben élhettük át. A dudákat élőben öten szólaltatták meg, mellette kettő hegedű, kettő cselló, kettő gitár, egy basszusgitár, és számtalan (háttér)zenész kísérte. A doboknál két hölgy foglalt helyet, eszméletlen precizitással, és erőbedobással csépelve a bőröket.



Ezt követte a (számomra szívem csücske film – háromszor láttam - eddig) Leonardo Dicaprio főszereplésével megjelent Christopher Nolan rendezte Eredet (Inception) film „Mombasa” részlete. Ezután következett kettő DC szuperhősfilm zene, a Wonder Woman és az Acélember (Superman- Man of Steel).

Zimmer semmit nem bíz a véletlenre, mindenben maximalista, precíz munkát végez, a képregényfilmek zenéit is maximális profizmussal és odaadással alkotja meg. Két hegedű, négy háttér vonós, két cselló, két dob, két énekesnő, és számtalan fúvós és egyéb zenész hozta el élőben nekünk a színpadra.

A látványt aranyban pompázó háttérfények jellemezték a rengeteg zenészt és vokalistát sejtelmesen megvilágítva, ennek a tételnek a végét hegedű és cselló párbaj imitálásával adták elő, felemelő volt.



Szuperhőseinket a Gladiátor filmzenéje követte, ezt várta talán a legjobban a közönség, ez a filmzene eredeti énekesnőjével, Lisa Gerrard énekesnő színpadi énekével lett kivitelezve élőben. A gladiátorok után érkeztek kedvenc kalózaink, A Karib tenger kalózai tételei, Jack Sparrow kapitány nyitányával, majd a második - harmadik részletével.

Ezt vártam - részben - a legjobban, nem is maradt el a hatás, teljes libabőr, úgy éreztem Johnny Depp is ott evez velünk az Aréna zenei hullámain. (Pedig csak másfél hónap múlva jön, merőben más jellegű zenekarral). Hans Zimmer koncert képekben - klikk a fotóra

A tengereket elhagyva, a nézőteret és a színpadot is elhagytuk 20 perc szünet erejéig. Itt még megjegyezném, hogy Zimmer sokat beszélt a közönséggel, csipkelődő humorával megjegyezte, hogy ő német, szóval tessék pontosan visszaérkezni a szünet után. Mindemellett minden dal előtt bemutatta az aktuális énekesnőt, énekest, illetve zenészeit, saját magát szerényen háttérbe szorítva, a zenekar tagjait dicsérte már már túláradó szeretettel és alázattal. Valamint viccesen káromkodva kért bocsánatot, azért mert káromkodott egyet. A második felvonás a Top Gun ikonikus filmzenéjével csendült fel, itt megidéztük Maverick szellemét (Tom Cruise). (Ezt a filmet is imádom, a zenéjével együtt természetesen). Ezt követte egy kicsit szomorkásabb mű, Az Utolsó Szamuráj tétele (szintén Tom Cruise főszereplésével). Érezhető zeneszerzőnk precizitása még abban is, hogy nem csak a témában, és tematikájában hasonló művek következtek egymás után, hanem még ugyanazon főszereplő két filmzenéje is egymást követte. Ennek a filmnek kicsit mélabús, szomorkásabb zenéje szintén gyönyörű tétel volt, és a kivetítőn illetve a háttérben felvillanó, filmjeleneteket megidéző vörösben izzó erdő teljesen elém varázsolta a harci vívós jeleneteket a filmből, pedig pontosan 20 esztendeje láttam, amikor megjelent a mozikban 2003-ban. Ezt ismét szuperhős blokk követte. Christopher Nolan féle Batman Sötét Lovagja. Itt Zimmer a basszusgitáros kíséretében lement a közönség közé gitározni, és végig ment oda-vissza többször a sorok között pacsizva a rajongókkal, majd középen egy gitár-basszusgitár párbajt követően visszament a színpadra, elfoglalva megszokott helyét a „zongora erőműje mögött.



Ezt az X-Men Sötét Főnix tétele követte. (Látjátok a sorok közötti precizitást? Sötét- Sötét). Ezután következett a Dunkirk (Cillian Murphy, Tom Hardy, Harry Styles főszereplésével ismert valós 1940-es években történt eseményeket feldolgozó szintén Christopher Nolan film), majd ismét a Dűne egy részlete, ahol az Aréna négy különböző pontján (két oldalt, elöl középen illetve hátul) a Dűne filmre emlékeztető női alakok bukkantak fel véletlenszerűen a zene üzemére ringatózva, megidézve Zendaya karakterét és sivatagban játszódó jeleneteit. Itt érkeztünk el az általam legjobban várt részhez, következett a Matthew Mcconaughey féle Csillagok között (Interstellar) zenei remekműje negyed órában. Itt a dal második felénél egy eltehetően artista hölgy plafonról leeresztett szalagokon sellőként surrant fel a levegőbe, elképesztően gyönyörű levegőben szaltókkal övezett táncot lejtve a szalagok segítségével, lélegzet-visszafojtva figyeltem táncát a levegőben a több méteres magaságban. Ezt a filmet négyszer láttam, tudom kívülről szinte a jeleneteit, hidegrázós volt élőben hallani. A csillagok közötti időutazásunkat követően az Oroszlánkirályhoz látogattunk el a zenekar kíséretében, ahol a színpad arany színekben pompázott, rengeteg táncos termett ott hirtelen, és vidám hangulatot teremtettek az énekesek segítségével, megidézve az általam majd harminc éve látott rajzfilmet és történetét. Ezzel a második felvonás véget ért, óriás vastaps kíséretében, volt aki elhagyta a terepet, azt gondolván hibásan, hogy vége a műsornak, pedig a sötét fényekből egyértelmű volt, hogy lesz még meglepi, ezt lábdobogással igényelte a tapsvihar mellett az Aréna. Következett is a kötelező ráadás két dal erejéig. James Bond Nincs idő meghalni (No Time To Die) zenéje a 007-es ügynököt idézte a színpadra, a fények összjátékának és nagyzenekari kíséretének kettősével. Utolsó záró tétel nagyon találóan ismét az Eredetből (Inception) idézte meg a film elején és végén játszódó leghíresebb jelenetet: Time... az idő pörög a végtelenségig. Összességében pontosan azt a zsenialitást kaptam amire számítottam, remélem hamarosan újra látjuk Zimmer urat és nívós csapatát. Balázs Adrienn

Fotó: Varga Réka Blanka Setlist:

Set 1:

". House Atreides(Dune)

2 Mombasa(Inception)

3. Wonder Woman

Suite: Part 1

4.(Wonder Woman)

Wonder Woman

Suite: Part 2

(Wonder Woman)

5.Wonder Woman

Suite: Part 3

(Wonder Woman)

6 Man of Steel Suite:

Part 1 "What Are

You Going To Da

When You Are Not

Saving The World?

(Man of Steel)

7. Man of Steel Suite

Part 2

(Man of Steel)

8. Gladiator Suite Part 1

(Gladlator)

9. Gladiator Suite Part 2

(Gladiator)

1○. Gladiator Suite Par (Gladiator)

11. Gladiator Suite Par 4 (Gladiator)

12 Pirates Of The Caribbean Suite:

Part 1 "Jack Sparrow"

(Pirates of the Caribbean)

13. Pirates of The

Caribbean Suite: Part2

(Pirates of the Caribbean)

14. Pirates of The

Caribbean Suite: Part 3

(Pirates of the Caribbean)



Set 2:

15. Top Gun Suite

(Top Gun: Maverick)

16. The Last Samurai

Suite: Part 1

(The Last Samurai)

17. The Last Samurai

Suite: Part 2

(The Last Samurai)

18. The Last Samurai

Suite: Part 3

(The Last Samurai)

19. The Dark Knight

Suite: Part 1

(The Dark Knight)

20. The Dark Knight

Suite: Part 2

(The Dark Knight)

21. X-MDP

(Dark Phoenix)

Supermarine

22.(Dunkirk)

23. Paul's Dream(Dune)

24 Interstellar Suite Part 1

(Interstellar)

25. Interstellar Suite Part2(Interstellar)

26. The Lion King Suite A Part

(The Lion King)

27. The Lion King Suite Part2

(The Lion King)

2s. The Lion King Suite Part 3

(The Lion King)



Encore:

29. No Time To Die Suite

(No Time to Die)

3o. Time

