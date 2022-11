Kapcsolatok • Hollywood Vampires • Green Stage Production Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry és Tommy Henriksen zenekara Budapesten koncertezik Kirobbanó, eget-földet rengető show-val érkezik Budapestre a Hollywood Vampires 2023. július 18.-án a Sportarénába.

„A világ legjobb bárzenekarának” nevezett amerikai szupercsapat, a legnagyobb ikonikus sztárokból és rocklegendákból áll: Alice Cooper, Johnny Depp, az Aerosmith’s-ből Joe Perry-és Tommy Henriksen gitáros. Július 5-én nyitják meg 2023-as brit turnéjukat a Yorkshire-i tengerparton – az Egyesült Királyság legnagyobb, erre a célra épített szabadtéri koncertarénájában, majd pár nap múlva Budapesten adják elő fergeteges, észbontó koncertjüket.



A „Rise” című stúdió albumukon „véresen komoly” lázadó muzsikájukkal tisztelegnek a zeneirodalom nagy hősei és saját zenei anyagaik előtt. A járvány miatt 2020-ra tervezett turnéjukat el kellett halasztaniuk, de amint lehetőség nyílt ismét elkezdtek közösen zenélni. A banda nagy rajongója a klasszikus brit rock’n’rollnak. The Who, Led Zeppelin, David Bowie, Motörhead és egyéb zenei ínyencségekkel fűszerezik meg a repertoárt. A Hollywood Vampires 2023-as turnéja előtt a frontember, Alice Cooper így nyilatkozott: "Már három éve, hogy a Vampires turnézott. Alig várom már, hogy visszatérhessek a srácokhoz, nagyon szeretek ebben a bandában lenni. A zenekarom nagyszerű és csodálatos, de a Vámpírokkal játszani az egy teljesen más helyzet. Egyáltalán nem foglalkozom színházzal, csak énekes vagyok egy zenekarban, és a zenekar történetesen az egyik legjobb banda a környéken! Jó lesz látni Johnnyt, Joe-t, Buck-ot és Chris-t és a többi srácot. Zárd be az ajtókat, tedd magad köré a fokhagymát, mert jönnek a Vámpírok!„



Joe Perry hozzátette: „Jövő nyáron végre eljön az ideje, hogy a hollywoodi vámpírok ismét feltámadjanak! Alig várjuk, hogy eljátsszuk legújabb albumunk, a Rise dalait minden rajongónk számára. A napok visszaszámlálása közben fokozódik az izgalom! Akkor találkozunk... ne feledd: hagyd otthon a fokhagymát!”.



The Doors, a Love, az AC/DC és a többi klasszikussal, valamint természetesen Alice és Aerosmith slágereivel a Hollywood Vampires-t 2018-ban a „legjobb előadásnak” választották a londoni Wembley Arénában.



Tommy Henriksen és a Hollywood Vampires producerei által készített 16 dalból álló ‘Rise’ album az elmúlt időszak egyik legtisztább, és legélvezetesebb rock and roll albuma, amelyet a zene mesterei és a stílus igazi rajongói alkottak. A 2015-ös debütáló lemezüktől eltérően a második album főleg saját dalokból áll, amelyeket a banda írt. A Vámpírok eredeti küldetésének szellemében van három olyan dalfeldolgozás, amelyeket eredetileg legendás rockerek írtak és rögzítettek, akik sajnos túl fiatalon haltak meg... őket igyekeznek feltámasztani.



Róluk írták:

"szívből jövő pohárköszöntő a távolban élő barátokra” – The Times

„egy lázadó ébredés” – The Guardian

„hangos és pörgős izgalom a rock n roll dacán, túlzásain, tombolásain, és még sokáig élénken emlékezni fogunk rá” – Louder Than War ívételes vendégként csatlakoznak a turnéhoz a dél-afrikai Seether rockerek, akik több mint két évtizedes, meseszép karriert követően idén kiadták a 2020-as Si Vis Pacem, Para Bellum című albumuk Deluxe kiadását. 1999-ben alakultak, és 2002-ben kiadták a „Disclaimer” című debütáló albumot, amelyen a „Fine Again” is szerepelt, és folyamatosan hatalmas sikert aratnak rajongóiknál.



Jegyek:

Elővételi jegyértékesítés 2022. november 2.-tól, szerda 11:00 órától indul.

A teljes jegyértékesítés 2022. november 4.-tól, péntek 11:00 órától indul.

Az Eventim-en, illetve személyesen az Tex országos jegyirodáiban. A koncert szervezője a Green Stage Production.

