Megalakult a Magyar Muzsikusok Szövetsége Hét Kossuth-díjas művész elnökségével megalakult a Magyar Muzsikusok Szövetsége, amelynek célja a klasszikus zene társadalmi elfogadottságának emelése, a magyar zene értékeinek megőrzése és fejlesztése - tájékoztatta a Concerto Budapest szerdán az MTI-t. Közleményükben kiemelik, hogy a Magyar Muzsikusok Szövetségének (MMSZ) 21 alapító tagja van, köztük olyan jeles művészek, mint Eötvös Péter, Vásáry Tamás, Takács-Nagy Gábor vagy Várdai István; az MMSZ elnöke Keller András hegedűművész, az elnökség tagjai az elnökön kívül Balázs János, Baráti Kristóf, Bogányi Gergely, Kelemen Barnabás, Rost Andrea és Várjon Dénes. Az alapítók egyetértenek abban, hogy a magyar zenei élet kivételes értéket képvisel, amely a Kodály Zoltán által megalkotott zenepedagógián, a Weiner Leó tanítása által kialakult kamarazenei hagyományon, a gazdag magyar kóruskultúrán, a világszínvonalon alkotó magyar zeneszerzők, előadók és zenekarok tevékenységén alapul. Ezen értékek megőrzése és továbbfejlesztése közös nemzeti érdek, mert kivételes hatékonysággal járulnak hozzá Magyarország kultúrájának, kulturáltságának fejlesztéséhez, az ország nemzetközi ismertségéhez, jó híréhez, vonzerejéhez, és ezáltal hatalmas hasznot hoznak az egész társadalomnak. Az MMSZ célja elsősorban a klasszikus zene társadalmi elfogadottságának emelése, egy átfogó stratégia megalkotása a célok elérése érdekében - áll a közleményben.



Az elnökség első ülésén több kiemelt témában javasolta munkacsoportok, valamint egy vezetői szintű találkozó létrehozását a kulturális kormányzat felé, amelyekben ajánlásokat fogalmaznak meg az MMSZ által felvetett témákban. Az MMSZ véleménye szerint a zenei nevelés hanyatlása, a tantárgyi struktúrán belüli marginalizálódása, a gyerekekben az énekléssel és a klasszikus zene hallgatásával, művelésével kapcsolatban kialakuló negatív attitűd a zenei élet egészére káros hatással van, tágabban nézve pedig az ország kulturális színvonalát veszélyezteti.



Közleményükben kiemelik, hogy a folyamat megfordítására a zeneoktatás teljes felmenő rendszerében változásokra van szükség, el kell érni, hogy a zenepedagógusi pálya vonzó legyen, a klasszikus zene értékeit pedig széles körben népszerűsíteni kell, egyben cél az alap- és középfokú zeneiskolák fejlesztése, a zenei pálya vonzóvá tétele, a zenét tanuló fiatalok számának növelése, mert a magyar zene kiválóságának megőrzése csak az alapok megerősítésével valósítható meg.



Az elnökség kiemelten kíván foglalkozni továbbá olyan témákkal is, mint a zene szerepe a roma felzárkóztatásban, a kamarazene rangjának visszaállítása, idős zenészek számára életjáradék biztosítása, és egy olyan kiállítás létrehozása, amely a legnagyobb magyar zenei előadóművészek életútját, a világ zenei életében betöltött szerepüket mutatja be.



A Magyar Muzsikusok Szövetségének tagjai Balázs János, Baráti Kristóf, Batta András, Bogányi Gergely, Bogányi Tibor, Eötvös Péter, Gőz László, Kaczander Orsolya, Kelemen Barnabás, Keller András, Kokas Katalin, Miklósa Erika, Rolla János, Rost Andrea, Simon Izabella, Szűcs Máté, Takács-Nagy Gábor, Várdai István, Várjon Dénes, Vásáry Tamás, Vidovszky László, a szervezet főtitkára Csonka András, titkára Devich Gábor. MTI [2023.06.09.]

