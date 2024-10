Búcsúznak az Oltári srácok Közel húsz év után újra összeáll a legendás Oltári srácok csapata, hogy egy különleges hangulatú búcsúkoncert-turnéval még egyszer együtt láthassák a rajongók Dolhai Attilát, Serbán Attilát, Mészáros Árpád Zsoltot, Kerényi Miklós Mátét és az Amerikából kizárólag a darab kedvéért hazatérő Szabó Dávidot. 2025 januárjában különleges musical koncertturné veszi kezdetét. A történet 2007 márciusáig nyúlik vissza, amikor a Budapesti Operettszínház Somogyi Szilárd rendezésében, Tihanyi Ákos koreográfiájával bemutatta az Altar Boys koncertmusical-t, ami Magyarországon az Oltári srácok címet kapta. Az előadás hatalmas sikerrel futott három éven át, a zenés-táncos darab a fiatal nézőket is becsalogatta a teátrumba és a szereplőkben is maradandó élményt hagyott. Közel húsz évvel később újra egy színpadon láthatja a közönség a darab főhőseit, akik azóta is a magyar musical játszás ikonikus sztárjai. Bár karrierjük szerteágazott, most újra együtt lépnek fel, hogy Budapesten és hét vidéki nagyvárosban ismét elkápráztassák a közönséget. - Ez akkor, 17 évvel ezelőtt egy váratlan előadás volt, és váratlanul nagy sikerrel futott. Most újra visszatérünk, és szeretnénk aktivizálni az akkori nézőinket. Ugyanazzal az energiával és egy „kicsit” több tapasztalattal és rutinnal készülünk erre az előadás-sorozatra. Nemrég Árpi koncertjén már előadtunk néhány dalt a darabból, hatalmas siker volt, még férfi ismerőseim is mondták, hogy annak idején nagy kedvencük volt ez az előadás. Az egyetlen része a felkészülésnek, amit nem várok, azok a táncpróbák, de azt hiszem, hogy sok mindent elő tudunk hívni a régi előadásból, szóval most még oltáribbak leszünk! – mondta el Dolhai Attila, aki Matthew-t alakítja. - Annak idején nagyon újszerűnek tűnt az ötlet, addig szerintem senki nem is csinált itthon ilyen típusú koncertmusicalt, pláne öt fiúval. Elképesztően szerettek minket, az előadás közben is teljesen koncerthangulat volt. Most, hogy visszahozzuk, szerintem a srácok is és én is nagyon jó érzésekkel indulunk neki, mert az életünknek nagyon különleges és meghatározó pontja volt ez a darab. A történet pedig a komoly mondanivalóval tette teljessé az előadást. Ezért is volt annyira sikeres, mert nem csak üres popdalokat hallhatott a közönség. Nagyon várom már! – osztotta meg gondolait a Markot megformáló Serbán Attila. - Rendhagyó és különleges előadás volt az eredeti Oltári srácok annak idején, a fiatalságunk derekán. Előtte nagyon sok szép musicalben léptünk színpadra, itt pedig bele tudtunk bújni a popsztárok bőrébe, ráadásul öt szólamban énekeltünk, mint a Backstreet Boys. Nagyon jó lesz a visszatérés, igaz, most már "old" fiúk leszünk. – teszi hozzá nevetve a Luke-ot megformáló Mészáros Árpád Zsolt - Régi álmom válik valóra ezzel a koncertsorozattal, hogy újra egy színpadon állhatunk ezekkel a srácokkal, és nagyon várom, hogy újra együtt doboljon ritmusra a lábunk. Az elmúlt évek elsodortak minket egymástól és ezért fontos, hogy egy pillanatra megálljunk és újra összeálljunk, visszaemlékezzünk, milyenek voltunk és bízzunk abban, hogy 20 év múlva ugyanolyan szeretettel gondolunk majd egymásra, mint akkor és most. – nosztalgiázott Kerényi Miklós Máté, aki Juan szerepét játssza. A darab kedvéért Magyarországra utazik Szabó Dávid, aki közel tíz éve az Egyesült Államokban talált új otthonra és ez az első alkalom, hogy újra magyar nézők előtt lép színpadra, immár amerikai állampolgárként. - Nekem az Oltári srácok az összetartozásról szól. A fiúkkal egy színpadon nőttem fel. Így, a premier után 18 évvel még mindig úgy gondolunk egymásra, mint anno! Elmondani nem tudom, mennyire izgatott vagyok, egyrészt mert hét év után újra otthon lépek színpadra, és főleg azért, mert ezzel a négy sráccal együtt! Biztos vagyok benne, hogy bennük is ott az érzés, ami bennem, hogy lehetünk bárhol a világban, mi valahol mindig összetartozunk. Ezt együtt ünnepelni számomra egy igazi jutalomjáték lesz! – teszi hozzá Dávid, aki Abraham karakterét ölti magára. Az előadásról: A fiktív keresztény fiúbanda, az Oltári srácok országos búcsúkoncertre indul. Az együttes négy tagja Matthew, Mark, Luke és Juan a bibliai négy apostolról kapta nevét. Az ötödik tag, Abraham, zsidó vallású. A koncert során megismerhetjük Istennel való kapcsolatukat, élettörténeteiket, visszaemlékezéseiket a csapat alakulására és azokat a drámákat, ami több konfliktushoz is vezetett. A koncert során fontos szerepet kap egy lélekszenzor és a közönséget is aktívan bevonják az előadásba. Az est során olyan fontos témák kerülnek reflektorfénybe, mint a hit, a bizalom, a barátság, a hazugság, az önzőség és az önfeláldozás. 2025. január 31. péntek 19:00 Szeged

2025. február 1. szombat 19.00 Pécs

2025. február 2. vasárnap 19.00 Zalaegerszeg

2025. február 3. hétfő 19.00 Mosonmagyaróvár

2025. február 6. csütörtök 20.00 Budapest

2025. február 7. péntek 19.00 Székesfehérvár

2025. február 8. szombat 19.00 Nyíregyháza

2025. február 9. vasárnap 19.00 Miskolc

A művészek a Mokka vendégei voltak, ahol beszéltek a koncertmusical előkészületeiről [2024.10.30.]