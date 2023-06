Új tagokat keresnek! Castingot tart a Bolyki Soul & Gospelkórusba Bolyki Balázs, Príma díjas gospel énekes, zeneszerző és producer, tagfelvételt hirdet kórusába, a Bolyki Soul & Gospel Kórusba. A már több mint egy évtizede a magyar zenei élet palettáján jelenlevő formáció fiatal/fiatalos, energikus, énekelni és az éneklésben fejlődni vágyó új tagokat keres. Azért különleges ez az esemény, mert 2017 óta nem volt tagfelvétel a Bolyki Soul & Gospelkórusba de most újra szeretnénk megnyitni az ajtókat azok előtt, akik szeretnének komolyan egy közösséghez tartozni, tudnak heti kétszer próbán jelen lenni valamint vállalják a már több mint egy évtizedes szakmai múlttal rendelkező csapattal a koncerteken való fellépést. Ezzel egyidejűleg szeretnénk útjára indítani egy Élmény Kórust is, amit azok számára hozunk létre, akik nem tudják vállalni heti rendszerességgel a próbákat, de szeretnék átélni az igazi harmóniát. (akár csak egyetlenegy alkalom erejéig) A GOSPEL számunkra nem pusztán zenei stílus, hanem maga az örömüzenet, amely meghatározza mindennapjainkat is. Jelentkezz, ha készen állsz arra, hogy

- heti 2 próbán részt vegyél,

- elsajátítsd a már meglévő repertoárt,

- beilleszkedj egy működő közösségbe és elfogadd annak szabályait,

- kilépj a komfortzónádból,

- megmutasd önmagad,

- kellő időt és energiát áldozz a szakmai fejlődésedre,

- prioritásként kezeld a koncerteket, projektjeinket. Várunk szeretettel Mindenkit! ELŐVÁLOGATÁS, beküldési határidő 2023. június 18., éjfél 1) Küldd vissza kitöltve az alábbi linken található űrlapot! 2) Küldj egy fényképet magadról a bolykisoulandgospel@gmail.com címre. Az email tárgya legyen a neved_casting_2023. A fényképet tartalmazó fájlt kérlek, a neveddel azonosítsd. 3) Készíts egy RÖVID de MAX. 1 perces, vágatlan videót, amelyen elénekelsz egy acapella (hangszeres kíséret/zenei alap nélküli) dalt. (Legalább egy versszak és egy refrén legyen benne és a fényképeddel azonos módon elnevezve ugyancsak küldd el a bolykisoulandgospel@gmail.com címre.

FIGYELEM !

NE IZGULJ, A VIDEÓ MEGTEKINTÉSÉRE KIZÁRÓLAG A KÓRUSVEZETŐ JOGOSULT. 4) Az előválogatón sikeresen teljesítőket 2023. június 24-n várjuk majd személyes meghallgatásra. 5) Az előválogató eredményéről 2023. június 21-ig az általad megadott email-címen értesítünk! [2023.06.16.] Megosztom: