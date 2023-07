Már próbálnak az EFOTT Legends sztárjai: egy színpadon Nagy Feró, a Neoton, Király Viktor és a BSW EFOTT Legends címmel különleges showműsorban hozza össze a legendás magyar művészeket és fiatal, népszerű énekeseket július 14-én a Velencei-tó partján az EFOTT fesztivál. Egy színpadon láthatják a rajongók Nagy Ferót, Zalatnay Cinit, Karácsony Jánost, a Neoton Família Sztárjait, Schoblocher Barbarát, Lábas Vikit, Kéri Andrást (Columbo), Király Viktort és a BSW-t is. Már zajlanak a sztárok próbái. Saját, kétórás showműsort mutat be az EFOTT a fesztivál pénteki napján: az EFOTT Legends produkcióban legendás művészek és fiatal, népszerű énekesek együtt, egy színpadon hozzák össze a múltat, a jelent és a jövőt. A rendhagyó előadásban a Színház-és Filmművészeti Egyetem hallgatói állítanak színpadra egy 80-as, 90-es éveket megidéző produkciót, amelyben olyan, felejthetetlen magyar slágerek szólalnak meg, mint az Elfelejtett szó, a Holnap hajnalig, a 220 felett, a 8 óra munka, a Gyere, kislány, gyere, a Tölcsért csinálok a kezemből, a Zene nélkül mit érek én vagy A Dal a miénk. A július 14-i előadás során a régi és mai kor fellépői felváltva lépnek fel és adják át egymásnak a mikrofont: többek között Nagy Feró, Zalatnay Cini, Karácsony János, a Neoton Família Sztárjai, Schoblocher Barbara, Lábas Viki, Kéri András (Columbo), Király Viktor és a BSW is színpadra lép. [2023.07.07.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.07.07.]

