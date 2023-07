A nyár legnagyobb Tankcsapda bulija volt a Parkban - képriport Óriási bulit csapott a Tankcsapda június utolsó péntekén a Down For Whatever társaságában Budapest legnagyobb szabadtéri koncerthelyszínén. A több mint harminc éve töretlen népszerűségnek örvendő debreceni rockmafia koncertje előtt, a nyolc éve alakult budapesti metalcore bandának jutott az sokszor nem túl hálás feladat, hogy felrázza a közönséget. Ezen az estén azonban a Park közönsége abszolút vevő volt Diószegi Kikiék zenéjére, alaposan feltekerték a fiatalok a hangerőt és a hangulatot is. Szép számmal érkeztek a rajongóik a Parkba és meglehetősen nagy számban láttam arcokat, aki mint a két zenekar dalait kívülről fújták. Ha akadtak néhányan, akik még nem hallottak a Down For Whateverről, remélhetőleg úgy távoztak a koncertről, hogy máskor is szívesen hallgatják majd őket. Tankcsapda és Down For Whatever koncert képekben - klikk a fotóra

A Tankcsapda egy igazi best of műsorral készült a Parkos bulira, sorra hangzottak el a legnagyobb rock himnuszok, de akadt néhány ritkábban játszott nóta is és egy dalpremierrel is készültek erre a napra. Élőben ezen az estén hangzott el először a legújabb daluk az „Ez a nap, az a nap”.



Kikinek ez volt az a nap, amikor egy színpadon állhatott a Tankcsapdával és duettet énekelhetett Lukács Lacival, van egy olyan érzésem, hogy örök élmény lesz neki ez a nap.



Akár csak az első sorokban állóknak, akiket Laci azzal lepett meg, hogy az intró alatt / után végigpacsizott a közönséggel. Ezzel megadta a kezdőhangulatot, ami az egész koncert alatt kitartott, óriásit bulit csaptak.



Legyen mindig ilyen péntekünk! setlist



Audrey

Fotó: Petró Adri

