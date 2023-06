15 éves lett a Paddy and the Rats - képriport Extra látvánnyal és az elmúlt 15 év legnépszerűbb dalaival ünnepelte 15. születésnapját a Paddy and the Rats, a Budapest Park színpadán június 9-én. A régi dalok mellet felcsendült a zenekar legújabb szerzeménye is és természetesen megemlékeztek a másfél évvel ezelőtt eltávozott társukról, Babicsek Bernátról is. A koncert vendégként fellépett az Erin ír sztepptánc együttes. Paddy and the Rats koncert képekben - klikk a fotóra [2023.06.20.] Megosztom: