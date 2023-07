Fenyő Miklós az első szerelméről vallott Fenyő Miklós az első szerelmét köszönhette a Balatonnak, Szikora Róbert pedig itt tanult meg zongorázni és itt tért meg, sok-sok évvel ezelőtt. A Nekem a Balaton című riportfilmben a július 27-28-29-én Zamárdiban induló ZamJam fesztivál legendái meséltek arról, mit jelent számukra a Balaton, milyen dalok születtek ezen a helyen. Megszólalt a filmben Bródy János, Karácsony János, Szabó Attila a Csík Zenekarból, Fenyő Miklós, Szikora Róbert, Demjén Ferenc és Járai Márk, akik természetesen mind-mind feltűnnek majd a ZamJam színpadán is. Fenyő felidézte egyik kedvenc balatoni emlékét, amelyről természetesen dal is született, a Szerelemre hívott című sláger. „Később megírtam ezt a bizonyos első szerelem emlékét - és most megint finoman fogalmaztam -, ezt a földvári emléket. Ez végig arról az eseményről szól, és elég szépen, és finoman körülírja azokat a dolgokat, amelyek azon az estén velem megtörténtek. Szerelemre hívott: azért ilyen a címe, mert egyrészt szerintem jól is hangzik, másrészt tényleg a hölgy volt a kezdeményező, aztán lett belőle, ami lett” – idézte fel mosolyogva Fenyő Miklós. Szikora Róbert a riportfilmben elárulta, a VALMAR zenekarral készített koprodukciójukban, az Úristenben felcsendülő sorai is egy Balatonon játszódó dalból származnak. Kevesen tudják, de az Utolsó könnycsepp is a tóhoz kapcsolódik. Az R-Go frontembere régi emlékeket is felidézett. „Ha a Balatonról beszélünk, két majdnem mindent meghatározó dolog itt született, és ugyanabban az évben. Ez az év jelesül '72 volt. 19 éves voltam és a Ferm együttes dobosa. Volt egy klubunk Balatonon, és ott történt. A zenekar, hát, mit csináljon nyáron, egész nap a strandon van. Kivéve engem, aki bent maradtam a szabadtéri színpad öltözőjében, ahol volt egy zongora, egy Petrov zongora, és én azon a nyáron tanultam meg zongorázni. Fehér ember maradtam, de megtanultam zongorázni valamelyest. Ez volt az egyik, a másik pedig a megtérésem, ami ugyanebben az évben, Siófokon történt” – mesélte Szikora. A ZamJam a Balaton egyik legszínesebb eseménye, amely a fő helyszín, a vízparti MOL Színpad mellett városszerte számos helyszínen zajlik.



