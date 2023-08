Újra Edda szól a kastélyban!

Július végén különleges akusztikus átiratban csendültek fel az ország legszívhezszólóbb rockdalai a varázslatos Gödöllői Királyi Kastélyban. A nagy sikerre való tekintettel Pataky Attiláék szeptemberben visszatérnek a tett színhelyére, ám ezúttal a jól megszokott, hangos koncerttel készülnek.

Ráadásul most remélhetőleg az időjárás is kegyes lesz, hiszen míg a nyár-közepi unplugged bulit végül a korlátozott befogadóképességű Lovarda épületébe száműzte az ígért zivatar, addig bízva az indiánnyárban, a szeptember 15-i ráadás koncertet a kastély parkjába, a csillagos ég alá képzelik a szervezők. Így igazán különleges estének ígérkezik ez a pénteki, a jövőre kereken fél évszázadot ünneplő együttes elmúlt évtizedekben legendássá érett dalaival. Nem kérdés hát, hogy ez alkalommal is megtelik a Gödöllői Királyi Kastély lenyűgöző parkja, nemcsak rajongókkal - mint ahogy fullházas volt a legutóbbi, 2019-es szabadtéri bulijuk is ezen a helyszínen - hanem szívdolgokkal, érzelmekkel, nosztalgiával, vágyakkal, köszönhetően többek között olyan vitathatatlanul dallamtapadást okozó eposzoknak, mint a Hűtlen, az Éjjel érkezem, vagy akár az Álmodtam egy világot. Persze a romantika mellett azért a vérbeli pörgős, riffekkel tűzdelt ugrálós nóták sem maradhatnak ki a repertoárból, hiszen így lesz teljes a kép, vagyis ami egy hosszú estébe belefér a 49 éves zenekar lenyűgöző életművéből.

A koncert dátuma és helyszíne: 2023. szeptember 15., Gödöllői Királyi Kastély



Jegyek

[2023.08.15.]