Gömöri Zsolt: „Ha egy dal egy szál zongorán meg tud szólalni, akkor igazi dal..” A nyár talán egyik legkülönlegesebb rockbulija lesz a keszthelyi Edda Művek unplugged, mivel nem csak, hogy a nyáresti égbolt alatt, hanem az ország egyik legszebb kastélyparkjában szólalnak meg a legendás dalok, július 28-án. A jövőre fél évszázadot ünneplő együttest nem kell bemutatni senkinek sem, a nevükhöz kötődő dalok pedig egytől-egyig megkerülhetetlen klasszikusok a hazai rocktörténetben – így az Álmodtam egy világot, a Hűtlen, vagy éppen az Éjjel érkezem csak pár azokból a szinte örökzöldnek számító tételből, amik kifejezetten jól állnak majd akusztikus feldolgozásban az impozáns kastélyudvarnak. De vajon hogy készül a zenekar egy ilyen, igazán nem hétköznapi, „csendes” bulira? „Az unplugged rockkoncert maga a szabadon engedett fantázia. Első blikkre könnyű azt hinni, hogy itt egyedül a hangszerelés más, de iszonyúan fontos része az előadásnak, hogy értsük és érezzük, mennyivel bensőségesebb, mennyivel meghittebb egy-egy ilyen alkalom, mint a hangos verzió. A közönség és a zenekar közti korlátok itt ugyanis egyszer csak leomlanak, és mi ott állunk hatalmas reflektorok és hangerő nélkül. Ezt a csodát pedig nagyon jól lehet hasznosítani: az akusztikus bulikon a kisebb zenei finomságokra is sokkal könnyebben fény derül. Mindig azt szoktuk mondani, hogy ha egy dal egy szál zongorán meg tud szólalni, akkor igazi dal.” – mesélt a közelgő koncert kapcsán Gömöry Zsolt. „Hozzátenném, mi voltunk a legelsők itthon, akik lecsupaszítva is merték vállalni a muzsikájukat, ennek már jó pár éve - és mondanom sem kell, hamar kiderült, hogy egy ilyen bulival a legkönnyebb levenni a lábáról a közönséget, hiszen itt még inkább előjön a zene igazi ereje, és a dalok mondanivalója. Reméljük, nem lesz ez máshogy Keszthelyen sem, ahol talán szebb díszletet nem is kaphattunk volna egy ilyen előadáshoz, mint egy barokk kastélyudvart..” – tette hozzá az Edda legendás billentyűse. A hónap utolsó péntekén, július 28-án, 20 év után tér vissza az Edda Művek a Festetics-kastélyba unikális unplugged műsorával. A miskolci élő legendát másnap a színház évszázadainak egyik legvidámabb műfaja, az operett váltja. Július 29-én, szombaton ugyanis a tavalyi nagy sikerre való tekintettel újra a kisoperáé lesz a főszerep a Balaton fővárosában: ezúttal a 100 Tagú Cigányzenekar bravúros szólistái vezetésével egyedülálló Operett gála repíti el a zenés színház rajongóit a legnépszerűbb előadások világába. A koncertek dátumai: 2023. július 28. Edda Művek akusztikus koncert - jegyek

2023. július 28. Edda Művek akusztikus koncert
2023. július 29. Operett gála a 100 Tagú Cigányzenekar szólistáival