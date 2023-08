Várjátékokat rendeznek szombaton Füleken Ismét életre kel a történelem a füleki várban, ahol a XXIII. várjátékokat rendezik meg szombaton. A felvidéki városban a látogatók megismerkedhetnek a középkori mindennapi élettel, kultúrával és annak a korszaknak a hagyományaival, amikor a vár fontos katonai és stratégiai funkciót töltött be - közölte az MTI-vel a főszervező Füleki Vármúzeum kedden. A vármúzeum tájékoztatása szerint a program szombat délután veszi kezdetét a gyermekeknek szánt gólyalábas színházi előadással, melynek címe "A legmagasabb kézművesek". A várjátékok alkalmából kialakított történelmi táborban a fellépő csoportok betekintést nyújtanak a katonai táborok életébe, bemutatják a 13. és 17. század közötti időszakban használt harci technikákat, fegyvereket, továbbá őseink hétköznapi életét, valamint a korabeli boszorkányperek lefolyását.



A szervezők közleménye szerint az idei rendezvény érdekessége a reneszánsz és barokk korszak tánc- és ruhabemutatói lesznek.

A régi magyar kutyafajták bemutatóján az érdeklődők megtudhatják, hogyan használták elődeink az egyes fajtákat vadászatra, önvédelemre és a háziállatok terelésére, illetve katonai célokra a középkorban.



Lesz solymászbemutató is, az alkotóműhelyekben pedig a látogatók kipróbálhatják a tűzcsiholást, a lőfegyverekbe való ólomgolyók öntését, illetve a szablyával való vágást. A program barokk zenei koncerttel zárul a várudvaron.

A nap folyamán látogatható lesz a vár minden kiállítása, köztük A füleki vár évszázadai, a Mesterségek Füleken a középkorban és a korai újkorban, vagy a II. világháborús légoltalmi bunker a füleki várhegyben című tárlatok.



A program a Kisebbségi Kulturális Alap és a Besztercebányai Megyei Önkormányzat támogatásával valósul meg.

A nap folyamán látogatható lesz a vár minden kiállítása, köztük A füleki vár évszázadai, a Mesterségek Füleken a középkorban és a korai újkorban, vagy a II. világháborús légoltalmi bunker a füleki várhegyben című tárlatok.

A program a Kisebbségi Kulturális Alap és a Besztercebányai Megyei Önkormányzat támogatásával valósul meg.

Mint a közleményben felidézik, a vár, amelynek helyén a 12. században már fából készült erődítmény állt, az évszázadok során többször is tulajdonost cserélt: 1438-ban Erzsébet királynő tulajdonában volt, aki védelmi célokra erősíttette meg. Későbbi ura, Bebek Ferenc erős katonai erődítménnyé építtette át 1551-ben. A 17. században, Fülek fénykorában Koháry II. István lett a várkapitány, és bár megerősíttette a várat, nem tudták megvédeni a törökök támadásától, akik 1682-ben felrobbantották az erődítményt. A vár történelmi szerepe ezzel véget ért. A régészeti feltárásokat 1941-ben kezdték meg a szakemberek. A Füleki Vármúzeum 2007-ben, a vár Bebek-tornyának műemléki felújításakor alakult meg. MTI [2023.08.30.]

