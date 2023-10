New Yorkban koncerttel emlékeztek Ligeti György születésének századik évfordulójára Emlékkoncerttel ünnepelték New Yorkban Ligeti György zeneszerző születésének 100. évfordulóját pénteken. A belvárosban, Manhattanben, a Szent Péter templomban (Saint Peter's Church) tartott eseményt a New York-i Liszt Intézet szervezte. A hangversenyen a zeneszerző ismert művei hangzottak el orgonán és zongorán, valamint énekművei is felcsendültek. Többi között a 100 metronómra komponált Poéme symphonique, és a filmzeneként ismertté vált Musica Ricercata, valamint Arany János és Weöres Sándor verseiből komponált dalai szerepeltek a műsoron. Az eseményen kiemelt vendégként lépett fel és tartott megnyitót Martin Bresnick, Ligeti utolsó tanítványa, a Yale Egyetem zeneszerzés tanszékének professzora. A fellépő művészek között volt Lisa Moore és Sarkadi Viktória zongoraművész, Karosi Bálint orgonaművész, valamint Lökösi Mária énekművész.



Martin Bresnick azt mondta, "szoros személyes együttműködésünk során vált világossá számomra, hogy mennyire mérhetetlenül fantáziadús, ideológiákkal szembemenő zeneszerző volt Ligeti, aki fáradhatatlan és határtalan kíváncsiságot tanúsított minden iránt, amit újnak, szépnek, hasznosnak tartott a zenében."



Palotai Csenge, a New York-i Liszt Intézet igazgatója arra mutatott rá, hogy Ligeti mindig az újszerűségre törekedett, műveiben a magyar kreativitás esszenciája is megtalálható.



Ligeti Györgyöt a kortárs zene nyelvezetének egyik megújítójaként szokták emlegetni, akinek széles horizontú zenei világát a legkülönbözőbb zenei és társművészeti stílusok alakították.



Ligeti György 1923 május 28-án született az erdélyi Dicsőszentmártonban. Budapesten a Zeneakadémián tanult, az 1956-os forradalom bukása után Bécsben telepedett le. Többször járt az Egyesült Államokban, ahol a Stanford Egyetemen vendégprofesszoraként is töltött időt. 2006-ban Bécsben halt meg.



