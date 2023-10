Megérkezett a Drop Now! Hip-hop tartalom széles választékban A napokban elindult a Prémium Média & Sport Management Zrt. által üzemeltetett Radio Now legújabb műsorsávja, ami a Drop Now! nevet kapta. A hallgatók egyedi zenei rotációval és a hip-hop műfajának legszélesebb választékával találkozhatnak ezen a csatornán. Tavaly szeptemberben indult a Prémium Média gondozásában a Radio Now!, mely azóta folyamatos frissülő zenei kínálattal és több új műsorsávval is bővült. Ezek egyike volt a Shake Now!, ami a legjobb magyar és külföldi hiphop, rap és rnb dalokat sugározta minden nap. A Shake ráncfelvarráson esett át a napokban, neve Drop Now!-ra változott, melynek a vizuális koncepciója is hűen tükrözi a rádió által képviselt irányvonalat. A logón a név mögött egy főútvonal tábla helyezkedik el, ami a hallgatók számára jelzi, hogy helyes úton járnak akkor, ha bekapcsolják az adást, és elmerülnek a széles tartalmi kínálatban. Az új zenei szerkesztő Györe Győző Tibor, azaz GYöReMiX!, aki több, mint 30 éve teljesít a szakmában és hangsúlyosan csak vinyl korongokról játszik dalokat. Kérdésünkre kihangsúlyozta, hogy rendkívül nagy rajongója is ezen lemezeknek hiszen körülbelül 15 ezer hanghordozó büszke tulajdonosa. „Az első mixem már elkészült, ezek vasárnaponként fognak droppolni, hogy egy szóviccel éljek, hiszen az új tematika lényege, hogy a rádió egy erősebb szubkultúrális hip-hop tartalommal nyisson. Persze ebben benne van ugyanúgy a party hip-hop zene és a mélyebb, underground zenék is” – nyilatkozta a Prémium Médiának GYöReMiX!

Az online rádión a korszak első időszakából származó zenéket is lehet majd hallani, mely kezdeményezés azért is különleges, mert idén 50 éves a hip-hop kultúra, így felcsendülnek majd a 70-es és 80-as évek electro, funk és soul zenéi. Reggel 8 órától 12 óráig a 80-as és 90-es évek legnagyobb hip-hop, rap, és rnb zenéi lesznek hallhatóak. Déltől délután 16-ig a 2000-es és 2010-es évek legérdekesebb tartalmai következnek, négy óra után pedig napjaink dalaié lesz a főszerep. „A négy órás blokkokban erős magyar tartalom is várható, szemfelnyitó, és mindenképpen tanító jelleggel lesz felépítve a zenei szerkezet, hogy a szórakoztatás mellett mindenki azt érezze, hogy helyes úton jár, ha minket hallgat” – tette hozzá az új zenei szerkesztő. Ami biztos, hogy a kínálatban megtalálhatóak lesznek a legnagyobb független kiadók számai, ilyen például a Kriminal Beats, a Wacuumairs, a Blunt Shelter Records vagy a Bloose Broavaz. Emellett rengeteg kisebb kiadó száma közül is lehet majd "hallgatódzni" a hét minden napján a frissített Drop Now! online rádiócsatornán. „A már hónapok óta működő hip-hop csatorna felhozatalában sikerült olyan zenéket találnom, amik más rádiónál még játszási listára sem kerültek, és ez adott egy nagy lökést arra, hogy ebbe az egészbe belevágjak” – zárta gondolatait Györe Győző Tibor. [2023.10.16.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.10.16.]

gazda szolgáltatás [2023.10.11.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu