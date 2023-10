Magasból a mélybe - megjelent a Maluridé első albuma ‘Magasból a mélybe, vagy súlytalanul lebegve az érzések, és a világ változásai között' azaz: megjelent a Maluridé, első albuma, az Under The Same Sky Az egy éve alkotó Maluridé (Viszkeleti Júlia-ének, Farkas Virág Zazie-billentyű, ének, Hodován Milán-producer, billentyű) most első albumával jelentkezik. Az angol nyelvű dalokból álló lemez zenei stílusát nem egyszerű meghatározni - főleg itthon -, alternatív, soft-electronic, ugyanakkor ballada-szerű, északi (mondhatjuk Nordic-nak is) hatásokkal megszórva a tetején. A formáció tagjai mind a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen diplomáztak, így a klasszikus zenei múltjuk akaratlanul is visszaköszön a dalok felépítésében. Sok vokál, a capella intro, egy olyan elektronikus zenei hangzás, amiben mégis az ének és a szöveg dominál.



A zenekar első koncertekkel teli nyarát tudhatja maga mögött, amiről Viszkeleti Júlia, a Maluridé dalszerző - énekese így mesél: 'Nagyon érdekes megélni minden koncertet, mindegyik valami mást tanít. Volt olyan helyszín, ahol több százan voltak, volt, ahol húszan ácsorogtak egy apró sátor alatt, de mindegyik alkalom után azt éreztük, hogy olyasmit tapasztaltunk, amire nem volt rálátásunk korábban.



Nyilván, kezdő zenekarként nekünk most az a legfontosabb, hogy minél több emberhez eljussunk, és őszintén szólva, nem könnyű áttörni ezen a 'zeneipari falon', anélkül, hogy úgy tűnjön, belemászunk mindenki arcába. Nem vagyunk mainstream, és voltak, akik azt mondták, írjunk vidámabb számokat, de én hiszem, hogy erre a zenére is szüksége lehet sok embernek. Az albumon persze vannak vicces, dancelős dalok, reméljük sokan örömüket lelik majd bennük is. A zenekar első videóklipje ez év májusában jelent meg





A dal, a formációra jellemző keserédes, lágy hangvétellel öleli körbe a hallgatót, az albumon szereplő trackek többsége is ezt a 'befelé figyelő' énjét szólítja meg az embernek. A Maluridé tagjai ugyanakkor fontosnak tartják, hogy olyan gondolatokat is dalokba öntsenek, amelyek nem csak az egyén, hanem a társadalom változásait érintik. Teszik ezt mindenféle hatásvadászat nélkül, csupán felhívva a figyelmet arra, hogy megannyi különbözőséggel, mégis megnyugvásra lehet lelni a gondolatban: mindannyian ugyanazon ég alatt létezünk.

Lemezbemutató [2023.10.30.]

