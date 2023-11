A munkaerő-kölcsönzés 3 fő résztvevője A munkaerő-kölcsönzésről egyre többen vannak jó véleménnyel, bár még léteznek olyanok, akik nem tudják, mi ennek az együttműködési formának a lényege, sőt sokan össze is keverik a munkaerő-közvetítéssel. Hogy tisztázódjon mindenkiben, mi ennek az atipikus foglalkoztatásnak az előnye, röviden ismertetjük, kik a folyamat résztvevői, és melyikükre milyen kötelezettség hárul. A megbízható munkaerő-kölcsönző cégek jellemzői Manapság sok munkaerő-kölcsönző cég működik a piacon, nem mindegy, hogy kivel szerződünk. Érdemes olyat keresni, akinek már többéves tapasztalata van a téren, és meggyőző referenciákkal rendelkezik. Ilyen például a Beraman Hungary munkaerő-kölcsönző cég is, akik elsősorban a gyártó- és szolgáltatóiparban tevékenykedő autóipari beszállítók számára kínálnak együttműködési lehetőséget. Előfordul, hogy olykor akár egyszerre 30-50 dolgozó felvétele is szükségessé válik egy adott cégnél, és ilyenkor hatékonyan kell toborozni. Ebben a jó kölcsönző cégek partnerek. Bejáratott csatornákon teszik közzé az álláshirdetést, átvizsgálják a beérkező önéletrajzokat, sőt a potenciális jelölteket akár el is kísérik az állásinterjúra a kölcsönvevő vállalathoz. Rengeteg adminisztrációs terhet le tudnak venni a HR-osztály válláról. Nem mindegy azonban, kivel szerződünk! Beszédes lehet, ha a cégnek nincs irodája, vagy nehezen elérhetők a munkatársak. Érdemes leellenőrizni, hogy az adott cég nyilvántartásba került-e az illetékes munkaügyi központnál és szerepel-e a köztartozásmentes adatbázisban. A kölcsönvevők, azaz a vállalati partnerek A folyamat másik szereplői azok a vállalatok, amelyeknél szükség van nagyobb létszámú munkavállaló felvételére. Jellemzően gyártóiparban tevékenykedő cégekről van szó, ahol kékgalléros munkakörben sok embert foglalkoztatnak. Vannak olyan időszakok, amikor a termelékenység növelése érdekében muszáj felvenni új dolgozókat, ilyenkor érdemes megbízható munkaerő-kölcsönző céghez fordulni. Az együttműködés szabályait a munka törvénykönyve rögzíti, ezeket az előírásokat betartva hosszú távon gyümölcsöző kapcsolat jöhet létre a két fél között. A kölcsönvevő cégnek is vannak jogai és kötelezettségei: akkor lesz hatékony a közös folyamat, ha a kommunikáció is megfelelő a két vállalat között. A munkavállalók A munkavállalók is részesei a folyamatnak: ők azok, akiket a munkaerő-kölcsönző cégek szerződtetnek, majd “kölcsönadják” őket egy-egy adott vállalatnak. Ez azért előnyös, mert így az álláskeresők a kölcsönzők által könnyebben találnak munkát, és segítséget kapnak a munkakezdés körüli időszakban. A korrekt munkaerő-kölcsönző cégek, mint amilyen a Beraman Hungary is, több mindenben tudják segíteni a kékgallérosok munkába állását – például előlegek kifizetésével, szálláskereséssel, meggyorsított orvosi alkalmassági vizsgálatokkal. Érdemes felvenni velük a kapcsolatot! [2023.11.20.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2023.11.18.]

