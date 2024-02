A Left to Die a Death örökségével érkezik Budapestre A Left to Die a legendás Death hagyatékát viszi tovább korábbi Death tagokkal közösen. A Budapestre augusztus 5-én, az Analog Music Hallba érkező turné során a Leprosy album lesz a középpontban.

A Left to Die egy floridai death metal csapat, melynek tagjai a Death korábbi tagjai, Terry Butler (basszusgitár) és Rick Rozz (gitár). Terry (az Obituaryból is ismert) és Rick összeállt a Gruesome tagjaival, Matt Harvey-val (gitár, ének az Exhumedből, stb.) és Gus Rios-szal (dobok, ex-Malevolent Creation), hogy teljes egészében előadják a klasszikus Leprosy albumot, valamint a Death debütáló Scream Bloody Gore lemezének darabjait, és életben tartsák ezeknek a korszakalkotó lemezeknek az örökségét. A Death a death metal korszakalkotó zenekara volt, Chuck Schuldiner alapító frontember haláláig. A Left to Die a zenekar korai korszaka előtt tiszteleg. Korábban Terry Butler így nyilatkozott a Leprosy és a Scream Bloody Gore dalainak újrajátszása kapcsán: „Hatalmas megtiszteltetés ennyi év után ismét játszani a Leprosy-t. Több, mint harminc év telt el azóta, hogy Rick és én közösen játszottuk ezeket a dalokat és Matt és Gus a tökéletes társak ehhez. Hatalmas Death rajongók és tehetséges zenészek, akik erre az útra csatlakoztak a Left to Die-hoz.” A tisztelgéshez pedig mi is csatlakozhatunk egy velőtrázó death metal esten augusztus 5-én, az Analog Music Hallban. Jegyek [2024.02.03.] Megosztom: