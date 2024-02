Újdonság - Azahriah - mariana.árok: videoklip, dalszöveg

És ha majd arra jársz babám köszönj bátran

Én megígérem hogy majd emlékszem rád

Emlékszem rád

Emlékszem rád

Emlékszem rád

Azahriah - mariana.árok dalszöveg



[1. verze]

Go to the club, just to hit you up baby

Go to the party to see my lady

I don't really dance too much

No need to show me you're fake love

Just gimme your body girl

I would rather stay with you until it's over

Until it's over for good

[Refrénelő]

But now I know

What you've done to me

Runnin round and round in circles

My mind can't decide what's real anymore

Baby hold, hold onto me

Bár hogyha másra vágynál, nem bánom

Csak szólj mielőtt beleugrok a

[Refrén]

Mariana árokba - huhu

Le a Mariana árokba - huhu

Le a Mariana árokba - huhu

Le a Mariana árokba - huhu

Le a Mariana árokba - huhu

Le a Mariana árokba - huhu

Le a Mariana árokba - huhu

Le a Mariana árokba-ba

(De ha néha körülölel ez a mélabú)

(És nezavarjanakba van a teló)

(Olyankor úgy érzem a szívem olyan védtelen)

(Hogy amiket én megteszek valójában miért teszek)

(Vesztembe miért megyek)

[2. verze]

Mert olyan a mosolya mint a Mona Lisa-éáéáé

Bár mernék én szólni, vagy neked elmesélni

Hogy mennyi mindent láttam odaát a gáton túl

Hát miért is változtatnék azon ami eddig is jó volt így?

Pont ahova sodor el az élet ott élek amíg kell

És el nem hal a maradék remény

[Refrénelő]

But now I know

What you mean to me

I put my trust and hopes into your hands

Now I don't know how to breath anymore

Give me more

Give me something to believe in

És ha majd arra jársz babám köszönj bátran

Én megígérem hogy majd emlékszem rád

Emlékszem rád

Emlékszem rád

Emlékszem rád

[Refrén]

Le a Mariana árokba -huhu

Emlékszem rád

Le a Mariana árokba -huhu

Emlékszem rád

Le a Mariana árokba -huhu

Emlékszem rád

Le a Mariana árokba -baba -huhu

[Outro]

Sok a gond de ma leszarom

Nem kell bizalom

Hívnál, keresnél mer a jó oldalam mutatom

Így más nekem idebent

Belül az kép úgy fáj

Hol a kiút?

Elvesztettem magamat és téged is bébi

Hát mond el nekem miért fáj úgy

Miért fáj a szívem mikor nem gondolok rád

Soha nem hagy el a remény

