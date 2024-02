Április 5-én érkezik az új Magma Rise album - Dalpremier: Dressed up as a dream

Az idei tavaszt negyedik nagylemének megjelenésével indítja / köszönti a hazai doom metal színtér zászlóvivője, a Magma Rise. Az április 5-én érkező Neither land nor sea albumról első előfutárként a Dressed up as a dream című dalt mutatta be a zenekar, amihez egy szöveges videó is készült.

Holdampf Gábor (ének, basszusgitár) ajánlója:

“A ‘Dressed up as a dream’ egy hamisítatlan Kolos szerzemény, személyes kedvencemnek mondanám a remek riffjeivel, díszítéseivel. Amikor elkészült, már mondtam neki, hogy számomra ez lesz az egyik favorit, függetlenül attól, hogy még a lemez fele sem nyerte el a végleges formáját.”



A három évvel a To Earth to Ashes to Dust album után érkező 9 tételes új nagylemez stúdiómunkálatai az MD Stúdióban zajlottak, Schmiedl Tamás vezetésével.

Az album kiadója a H-Music Hungary, a terjesztésben, külföldi promócióban továbbiakban is a Daredevil Records segédkezik.

Tracklista:

1. In the presence of God

2. Such thing as time

3. Dressed up as a dream

4. Oblivion of oblivion

5. Neither land nor sea

6. Born of waste

7. Days buried face-down

8. Dragging eye movements

9. I am



A megjelenést követően - április végén - egy németországi mini-turnéra indul a zenekar.

Magma Rise:

Holdampf Gábor - ének / basszusgitár

Hegyi Kolos - gitár

Herczeg László - gitár

Bánfalvi Sándor - dob

[2024.02.29.]