Húszra lapot - Karrierösszegző album Koroknai Árpádtól 2023 végének egyik fontos és izgalmas kiadványaként jelent meg a Koroknai Árpád (Zorall, ex-Omen, ex-P.Box, ex-Szfinx) énekes vezette formáció Húszra lapot című bemutatkozó albuma. A korongra került 10 minőségi rock / hard rock szerzeményből álló dalcsokor - amelyben közel egy tucat zenész és énekesnő is közreműködik vendégként - a tavaly ősszel Tenerifére költözött Kori pályájának keresztmetszeteként is felfogható. Kori az albumról:

“A szólólemez ad egy olyan szabadságot, hogy bátrabban kísérletezhetek és megmutathatom olyan oldalamat is, amire korábban nem volt lehetőségem. Ha megnézed, én mindig valahova érkeztem, egy-egy zenekarba, ami már készen volt, a Szfinx kivételével. Ellenben itt nyugodtan elrugaszkodhattam szinte mindentől, hiszen itt nem kötött semmilyen név egy adott stílushoz úgymond. Ez az album eklektikusabb, sokszínűbb, mint bármi, amit korábban csináltam, és ez annak is köszönhető, hogy több szerzőtárssal is dolgoztam.” A címválasztás kapcsán pedig még ezt fűzte hozzá: “A ‘Húszra lapot’ cím adta magát, mivel 2020 elején alakult a csapat, majd a Covid teljesen átrendezte a világot, és mindenki azt mondta, hogy ebben a helyzetben egy új zenekart beindítani nem vall ép elmére. De mi mégis 20-ra kértünk lapot!"



A lemezen közreműködtek: Kozma Norbert (gitár, akusztikus gitár), Miski Zoltán (basszusgitár), Demkó Mátyás (billentyűk), Gerőly Mátyás (dob), Závodi Gábor (billentyűk), Szvára Zsanett (vokál), Varga Antal (basszusgitár), Czirják “Zityi” Zoltán (billentyűk), Tóth Zsolt (dob), Erdős Fruzsina (vokál), Sári Évi (vokál). A CD a MediaMarkt üzletekben, a jobb lemezboltokban, és a zenekar koncertjein érhető el, de természetesen a kiadói shopból is rendelhető. KORI zenekar:

Koroknai Árpád - ének, vokál

Simonyi László - gitár, vokál

Németh Attila „Ger-Man” - billentyűk

Nagy Gábor - basszusgitár

Sávai Bence - dob