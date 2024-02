2024-ben új énekessel és dobossal megy tovább a Mobilmánia! Megújult tagsággal vágott neki a 2024-es koncertszezonnak a Zeffer András zenekarvezető, billentyűs-énekes vezette Mobilmánia. A Fonogram-díjas zenekar január 7-én jelentette be, hogy Hornyák Péter (ex-Ossian) lett az év elején kilépett Donászy Tibor utódja a dobok mögött - Peti élő bemutatkozása már meg is történt február 17-én a kaposvári K-Központban, ahol egyben Gamsz Árpád énekes búcsúkoncertje is volt, aki hét év után külföldre költözés miatt távozik tőlük. Pár napja az új énekes bemutatása is megtörtént: Tóth Attila (ex-Pokolgép) áll mostantól a formáció élén - őt bő három és fél hét múlva lehet először látni, hallani a Mobolmánia frontembereként. A Mobilmánia március 17-én a MOM Kultban lép fel, ahol egy Szimfonikus Rock est keretén belül a Vasas Művészegyüttes, Vass Lajos Szimfonikus Zenekara közreműködésével ad koncertet.

“Árpival nagyon jól tudtunk együttműködni hét évig, sokat értünk el együtt, annak ellenére is, hogy - mivel vidéken élt - a tőlünk való távolsága időnként problémát jelentett neki. Most viszont úgy fordult az élete, hogy teljes mértékben a civil munkájára koncentrál majd, külföldre költözik, így a Mobilmániát nem tudja folytatni. Nincs köztünk sem emberi, sem zenei nézeteltérés, a múlt hétvégi kaposvári buli után sírva borultunk egymás nyakába, és attól sem zárkózunk el, hogy a jövőben még dolgozunk együtt.

Attilát pedig szó szerint a Jóisten küldte… ültem otthon az íróasztal előtt, kezembe temetett arccal, és szinte hangosan kérdeztem, hogy te Jóisten, mit tegyek? És most itt van ő a Jézus Krisztus Szupersztárból, ennél szerencsésebb ‘ajánlatot’ nem is kaphattam volna. (nevet) Attilát egyébként nem a Pokolgépből hívtam, csábítottam el, hanem már szabad énekesként, Szijártó Zsolti ajánlásával kerestem meg. Előtte több énekest is meghallgattam, de ő lett nálam a befutó. Átbeszéltük az egészségügyi állapotát is, mert a kilépésekor említett okra először azt hittem, hogy egy akut, jelenlegi problémáról van szó. De nem, hanem egyszerűen az történt, hogy a metal énekléssel járó idegi és fizikai megterhelést nem bírta már tovább a stroke utáni felépülése után, hiszen ő egyedül volt frontember a zenekarban, koncertenként másfél-két órán keresztül. Több pihenésre, regenerálódásra lett volna szüksége, az orvosa is azt javasolta, hogy ezt a megterhelést szüntesse meg, így elváltak útjaik a zenekarral. A Mobilmániában viszont rajta kívül még hárman is énekelünk, így sokkal kevesebb teher lesz a vállán, ezért vállalta el. Rövidesen kezdjük is az új lemez írását, ami már az ő hangjával fog megjelenni, és ezt szeretnénk még idén ki is adni.” A dobos poszton történtekről:

“Tipcsivel 34 évig voltunk együtt barátságban, jóban-rosszban, tehát bármi is volt az ő döntésének hátterében, ezt a közös közel három és fél évtized miatt nekem, mint zenekarvezetőnek, és barátnak el kellett fogadnom. Én senkivel nem szoktam vitatkozni, ha valaki úgy érzi a Mobilmániában, hogy mennie kell, az ajtó kifelé is nyitva áll. Ő úgy döntött, hogy mást szeretne csinálni, elfogadtuk. Petivel hosszú évek óta baráti a kapcsolatom, nekem az Ossian-ban nagyon tetszett a játéka. Amikor Tipcsi bejelentette a távozását, felhívtam Petit, hogy szerintem eljött az idő, hogy együtt dolgozzunk. Úgy érzem, hogy az ő csatlakozásával csak erősödni fogunk.” Mobilmánia 2024:

