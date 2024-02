Dying Wish dalpremier: A világ peremén - Március 29-én érkezik az új nagylemez A világ peremén címmel március 29-én jelenik meg a püspökladányi székhelyű Dying Wish új nagylemeze. A közel három évtizedes múlttal rendelkező - a heavy metalt és a melodikus death metalt ötvöző - csapat 10 új szerzeményt, valamint egy Kalapács feldolgozást rögzített az albumra, aminek a címadó dala - egy szöveges videóval kísérve - már meghallgatható. Papp Lajos (gitár) rövid összefoglalója:

“Az új album nyitó- és egyben címadó tétele is ‘A világ peremén’, ami egy sodró lendületű, energikus dal, ami az összes jellegzetes Dying Wish ismertetőjeggyel rendelkezik. Úgy gondoltuk, hogy ez a nóta egy ütős indítás lesz a március 29-én megjelenő új nagylemezhez. A korong CD-n és vinylen jön ki, és ez már a harmadik magyar nyelvű kiadványunk. Az albumra 11 dalt rögzítettünk, felkerült a végére - bónuszként - újrakevert változatban az ‘Idegen világ’ című Kalapács feldolgozás, valamint megtalálható lesz rajta ‘Elfeledett halott’ címmel a 2005-ös ‘D.Y.I.N.G.W.I.S.H.’ lemezünk ‘Forgotten Dead’ dalának újragondolt, magyar nyelvű verziója is.” A világ peremén (2024):

1. Prelúdium

2. A világ peremén

3. Legyen sötétség

4. Felejtés

5. Leszegett fejjel

6. Felemészt

7. Hamvakból

8. Az ár

9. Idegen

10. Elfeledett halott

11. Idegen világ (Kalapács cover)



Felvétel, mix és master: Denevér Hangstúdió - Szolnok (2023)

Hangmérnök: Boros Béla, Katona Attila

Keverés és mastering: Cserfalvi "Töfi" Zoltán A lemezbemutató koncertre március 31-én, Karcagon kerül sor, az év elején szintén új albummal jelentkező Salvus társaságában - vendégként a Side Track csatlakozik hozzájuk.