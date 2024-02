Huszonhét másodpercnyi ironikus társadalomkritika a Junkiestól

Ha eddig úgy élt bennünk a Fekete Péter, mint egy "poros darab", akkor most irány a Centrál Színház

A tavalyi év végén 20. évfordulóját ünnepelte a Centrál Színház. Az ünneplés módjának egy kis nosztalgiát választottak, de úgy, hogy az méltó legyen a színház hírnevéhez. A 2003-as premieren a Fekete Péter című zenés játékot mutatták be, és Puskás Tamás, a színház igazgatója úgy döntött, ami megalapozta az akkori siker, az most is...