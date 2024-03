Szombaton Fluidia A Dal 2023-ban! A Miről szól ez a dal? című néhány hete megjelent klipjük első hallgatása alatt azonnal bemászik a fülünkbe és azon kapjuk magunkat, hogy a refrénre már együtt andalgunk a zenekarral. A Szőcs Szimonetta énekesnő által vezetett Fluidia igazán üde színfoltja a hazai pop zenei színtérnek. Az már az első, Forgószél című daluk után azonnal kiderült, hogy az izgalmas produkció tagjai magasan képzett zenészek, akik nagyon ízlésesen nyúlnak a hangszereléshez. A Miről szól ez a dal? című néhány hete megjelent klipjük első hallgatása alatt azonnal bemászik a fülünkbe és azon kapjuk magunkat, hogy a refrénre már együtt andalgunk a zenekarral. A dal erejét kiválóan prezentálja az is, hogy ezzel a szerzeménnyel jutott be a vadiúj produkció A DAL-ba. A Fluidia néhány napja jelentette meg az Esti Kornél egyik legismertebb szerzeményének a feldolgozását is, szóval kijelenthető, nagyon sokat dolgozik a produkció, hogy minél nagyobb sikereket érjen el a hazai zenei színtéren.



