Nincs gáz: Animációs klip Dr. Weisztől - KicsiFeszt 54 szülinapi buli a BackStage Pub-ban A 2022 végén megjelent Sohase hagyjon el nagylemez majdnem “elfeledett” gyöngyszemeként a Nincs gáz című tételhez készített animációs klippel jelentkezett a Dr. Weisz formáció. A Weisz László (Kalapács, Rock ‘n’ Roll Monkey, Dirty Dance, Republic) vezette zenekar harmadik albuma már a Kicsi mögé felsorakozott állandó csapattal készült, ebben a dalban vendégként Vilmányi Gábor (gitár) is közreműködik - a videó Pál Balázs munkája. Kicsi a klip időzítéséről:

“Remélhetőleg azt mindenki tudja - ha nem, akkor most szembesül vele -, hogy egy rajzfilm elkészítése nem olcsó mutatvány. Egy animációs kisfilm többe kerül, mint egy normál videoklip, de nem akartam alább adni, én találtam ki, hogy ez most legyen egy rajzfilm. És bizony, a közelmúltban gyűlt össze annyi pénz, hogy elkészülhetett, plusz maga a munkafolyamat is - vázlatok, demók, egyes részletek átbeszélése, módosítása, stb. - is nagyon hosszúra nyúlt.” Főhősünk március 30-án KicsiFeszt 54 néven tartja nyilvános születésnapi buliját a BackStage Pub-ban, ahová minden barátot, rajongót szeretettel vár - az este folyamán négy zenekar (Rock ‘n’ Roll Monkey, Dr. Weisz, Dirty Dance, Vasmacska) is színpadra áll majd. A programról:

“Mind a négy zenekar 7 dalt játszik, kb. háromnegyes órás programokra lehet számítani. Szerintem ezzel le is gyaluljuk a közönséget. (nevet) Három bandában biztos színpadon leszek, a Vasmacskás rövid vendégszereplésem még kérdőjeles. És fontos infó, hogy aki eljön, az egy CD-vel is gazdagabb lesz, hiszen minden fellépő felkínált egy bizonyos mennyiségű hanghordozót, így a készlet erejéig a megvásárolt belépőkhöz egy szabadon választott album is jár. ” Dr. Weisz:

Czöndör Zsolt (ének, vokál - Dirty Dance, ex-Sing Sing +, Conor, ex-What?)

Weisz László (gitár, vokál - Kalapács, Republic, Dirty Dance, ex-Zorall)

Bense Sándor (basszusgitár - Mátyás Attila Band, ex-Sex Action)

Boros Péter (dob, csörgő - Republic, ex-Zorall, ex-Sing Sing, ex-Piramix)