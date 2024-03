AWS videoklip premier, megjelent a Fények Nélkül

Megjelent a negyedik single az AWS új, májusban érkező, ebben a felállásban első lemezéről melynek címe Fények Nélkül. Tokay Péterrel forgatott a zenekar videoklipet a dalhoz.

“Régóta dolgozunk az AWS zenekarral, és klipkészítés tekintetében mindig az egyik legrugalmasabb és legkreatívabb zenekarnak tartottam a srácokat. Ez most sem volt máshogy. Két videoklip elkészítésére kértek fel bennünket, így dupla idő állt rendelkezésünkre, hogy egy történetet elmeséljünk. Bár az első egy igen egyszerűnek tűnő cselekménysort mutat be egy főszereplő szubjektív szemén keresztül, mégis ennek mélyebb és mondhatni komolyabb mondanivalója van. Aktuális modernkori technológiának egy kis fricska, csapongás és dilettantizmus, ami igen jellemzi a mai társadalmat és a technikailag fejlődő, rohanó világot. Felületes kapcsolatok, és a kitartó hozzáállás teljes hiánya érezhető ebben az alkotásban.

Mindezt egy VR játék keretébe pakoltuk, a történet viszont itt nem áll meg, mert a második videoklip elég komoly fordulatot vesz, és ezt a témát még jobban boncolgatja, az AI aktuális szintjét és esetleges jövőbeni problémáit is óvatosan tálalja. Mindehhez a zenekar barátai, ismerősei segítettek szereplésben, és helyszínek biztosításában, mert igen kevés időnk volt a klipek forgatására, viszont helyszínek tekintetében elég szép számmal rendelkezik az alkotás. Rendezőként nagyon ambivalens érzések fogtak el a klipek készítése közben, mert hiába érzem úgy, hogy a modern technológia (lásd AI) az iparágunkat a közeljövőben erőteljesen át fogja alakítani, aminek nagy valószínűséggel lesz jó és rossz hozadéka is, mindamellett konkrétan ez az alkotás is tartalmaz olyan kivitelezési technikákat és a történet is részben erről szól. De majd erről bővebben, ha megjelent a második videoklip.” - árulta el Tokay Péter, a klip rendezője.

Egy éve, hogy Odaát címmel megjelent az AWS visszatérő dala, bemutatkozott a zenekar új énekese Stefán Tamás, és az elmúlt évek szomorú történéseit megtörve egy új időszámítás kezdődhetett a zenekar életében.

Az új felállás első, ‘Együtt lépjünk a valóságba’ névre keresztelt turnéján rendre teltház fogadta a vidéki klubokban a zenekart, a Budapest Parkos EP bemutatójukra több ezren voltak kíváncsiak, nyáron pedig visszatértek a fesztiválok nagyszínpadaira is.



Az új év új mérföldkövet is hoz a zenekarnak, május 10-én érkezik legújabb, ötödik nagylemezük, mely egyben az első ebben a felállásban. Az Innen Szép Nyerni című albumon helyet kap majd a tavaly megjelent három dal - az Odaát, a 2359, és a Ketten Képzeletben -, most csatlakozik a Fények Nélkül, valamint 8 sosem hallott új szerzemény is érkezik hozzájuk.

A lemez koncepciójáról Stefán Tamás a zenekar énekese ezt nyilatkozta:

“A lemez témája főleg a saját életemben is gyakran előforduló traumák, csalódások, és az ezt követő gondolatok feldolgozásának folyamata. Az ‘Innen szép Nyerni’ üzenete az, hogy bár az élet rengeteg akadályt görget elénk, ami miatt sokszor vissza kell lépnünk néhányat az élet társasjátékában, tanulva ezekből mindig újra kell kezdenünk, mennünk kell tovább.”

A 2024-es tervekről Brucker Bence, a zenekar gitárosa ezt árulta el:

“Az idei év eleje a munka jegyében telik, véglegesítjük a lemezre kerülő dalokat, párhuzamosan zajlanak az album felvételei, a megjelenés előkészítése, valamint a koncertekre való készülés. Ahogy azt már többször megtapasztalhatta a közönség, mindig is jellemző volt ránk a maximalizmus, de a májusi Budapest Parkos koncerttel még magasabbra tesszük a lécet, és minden eddiginél összetettebb és látványosabb show-val készülünk. A tavaszi turnénkkal kapcsolatban külön öröm, hogy barátaink a Down for Whatever és az Escape my Shadows kísér majd minket az országban.”

Az AWS márciusban vidéki turnéra indul, láthatjuk őket Miskolc, Ekecs (Szlovákia), Pécs, Székesfehérvár, Veszprém, Szeged, Győr színpadain, majd május 25-én a Budapest Parkban koronázzák meg a turnét az “INNEN SZÉP NYERNI” lemezbemutató koncertjükkel.

2024.03.08. Ekecs (SK) / Kulturház

2024.03.09. Pécs / Pécsi Est

2024.03.16. Székesfehérvár / FEZEN

2024.03.22. Veszprém / Expresszó

2024.03.23. Szeged / IH

2024.04.20. Győr / Bridge

2024.05.25. Budapest / Budapest Park

[2024.03.03.]