Március 16-án kezdődik a Bach Mindenkinek Fesztivál 2024 Március 16-án kezdődik a 10. Bach Mindenkinek Fesztivál, amely március végéig 250 település több mint 380 eseményén várja a közönséget országszerte és a határon túl. Az idén a Kárpát-medencén túl, a világ számos városának magyar diaszpórájához is eljut az eseménysorozat, így az európai országok mellett Ausztráliában, Kanadában és az Egyesült Államokban is hallhatóak lesznek Bach szerzeményei - közölték a szervezők szerdán az MTI-vel. A Bach Mindenkinek Fesztivál fővédnöke Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, zenei védnöke Vásáry Tamás Kossuth- és Prima Primissima Díjas zongoraművész, karmester. A fesztiváligazgató Kovács Zalán László tubaművész. A programok ingyenesek, egyes esetekben regisztráció szükséges.



A nyitókoncerten korálok és népdalok is megszólalnak a kecskeméti református templomban, március 18-án a budapesti MOMkultban Hegedűs Endre Liszt- és Kossuth-díjas zongoraművész, Kovács Zalán László tubaművész és a Julianna Református Általános Iskola Kórusa lép fel.



A budapesti Klauzál Házban a Készenléti Rendőrség Fúvószenekara és a Vasas Művészegyüttes kamarazenekara, a Gödöllői Király Kastélyban a Magyar Honvédség Központi Zenekara lép színpadra.

A március 20-i gálaesten Faragó Laura Kossuth-díjas énekművész, az Egressy Béni Református Művészeti Szakgimnázium népzene tanszakának hallgatói, a Budapesti Énekesiskola Kórusa és a Budapesti Rendőr-főkapitányság Kórusa hallható az Országos Rendőrségi Igazgatási Központban.



A programok között közös koráléneklés, Bach-zenével kísért fényjáték, piaci koncertek, hangszerbemutató, kántor-matinék és zenés istentiszteletek is szerepelnek. MTI [2024.03.06.]