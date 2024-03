Lendületes heavy metal vendégzenekarral érkezik a Lordi

Headliner turnén érkezik márciusban Budapestre a Lordi. A finn szörnymetál banda 2023-ban a Sabaton és a Babymetal oldalán népszerűsítette Nyugat-Európában a Screem Writers Guild nagylemezét, nálunk pedig most önálló, látványos koncerten ismerhetjük meg a dalokat a Barba Negrában, az üstökösként a köztudatba robbanó, német-olasz All For Metal bemutatkozása után.

A Screem Writers Guild tavaly márciusban jelent meg, többek között Mr. Lordi és Mana produceri munkájával; a borítót is a fő(szörny)hős készítette.

Immár 18 éve annak, hogy a csapat nevét egész Európában megismerték, köszönhetően az Eurovíziós Dalfesztiválon előadott, a végső győzelmet is kiérdemlő Hard Rock Hallelujah-nak. Mr. Lordi nemrég egy interjúban elmondta, hogy bár hosszú évekig nagyon zavarta, hogy időről időre erről az egy versenyről kérdezik, mostanra megbékélt ezzel: „Oké, igazából büszke vagyok arra, hogy mi is része vagyunk az Eurovízió történelmének, és fordítva. Akárhogy is nézem, a zenekar ismertsége sokkal kisebb lenne enélkül az egy TV-szereplés nélkül. Abszolút nem bántam meg, hiszen semmi rosszat nem tudok elmondani az Eurovízióról. A problémát csak az okozta, hogy hosszú éveken át rengeteg olyan emberrel, újságíróval találkoztunk, aki szinte semmit sem tudott rólunk, leszámítva ezt az egy szereplést. Olyan érzés ez, mintha lenne egy hatalmas Eurovízió tetoválás a homlokod közepén, és attól nagyon nehéz megszabadulni.”

„Mostanra azonban megbékéltem vele. Minden májusban eljön a pillanat, amikor nekiáll csörögni a telefonom: az emberek kikérik a véleményem a fellépőkről, és persze igyekeznek meghívni egy-egy elődöntőbe. Egész idáig mindig nemet mondtam, de tudjátok mit? Menjünk, jó móka lesz, és része a Lordi történetének. Elvégre, nem sok olyan győztes van, akire az emberek a mai napig emlékeznek.”

Mr. Lordi, Kone, Hiisi, Hella és Mana előtt egy német-olasz feltörekvő csapat, az All For Metal játszik március 23-án a Barba Negrában. Ez a csapat a közelmúltban az olasz power metal törpök, vagyis a Wind Rose teltházas turnéján vett részt, illetve a tavalyi Wacken egyik felfedezettjeként váltak ismertté. A két táncossal és két énekessel színpadra álló banda az erő, az egység és a metal feltétlen szeretete köré építi üzenetét és epikus heavy metal zenéjét, tavaly kiadva a Legends című első nagylemezt. Hogy miről is van szó, és hogyan is néz ki egy All For Metal koncert, az kiderül a Run című dal klipjéből.

A koncertre a Lordi kiegészítő VIP jegyet is árul, ami személyes találkozási és fotózási lehetőséget, és ajándékokat is ígér a rajongóknak.

a Livesounds bemutatja: The Unliving PicTour Show '24

2024. március 23., szombat 19 óra

Budapest, Barba Negra

Lordi, All For Metal koncertek

Belépő: elővételben 10.990 Ft, a koncert napján 11.900 Ft.

Jegyek kaphatók a Rock1 és a Tixa weboldalakon és az Eventim hálózatában.

[2024.03.16.]