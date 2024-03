Március végén érkezik az U.D.O. Budapestre Touchdown című új lemezével, és Peter Baltes egykori Accept-es basszusgitárossal az oldalán érkezik március 27-én Udo Dirkschneider és zenekara, az U.D.O. A Barba Negrában egy frissen felfedezett angol csapat, a Tailgunner is bemutatkozik. Bizonyára senki sem lepődik meg a híren: a német heavy metal nehézsúlyú alakulata, az U.D.O. a 2023-as évben sem lassított: ausztráliai és japán turnéállomások után még lenyomták a tavalyi fesztiválszezont is, immár az új basszusgitáros és régi Accept-es cimbora, Peter Baltes közreműködésével. Emellett sikerült 13 új dalt is felvenni, amivel az öttagú csapat új támadóformációba rendeződik, a szó szoros értelmében: ugyanis az augusztusban megjelent Touchdown album borítója, és az új zenekari fotók is az amerikai foci világából merítettek ihletet. A címadó dal klipjében is láthatunk néhány felhevült jelenetet egy mérkőzésből. Az Udo Dirkschneider nevét viselő U.D.O. immár 37 éve indult, másfél tucat nagylemezt, 6 élő felvételt, 3 válogatást és 17 kislemezt adott ki, és pályafutásuk egyáltalán nem lefelé ível: a németországi lemezeladási listákon éppen a legutóbbi lemez érte el az eddigi legjobb, negyedik helyezést. A mostani turné stílszerűen az Egyesült Államokban indult még tavaly, de február eleje óta már Európát róják a fiúk, méghozzá egyre több teltházas állomást felmutatva. Budapesten március 27-én lesz a sorakozó az alapvonalnál, és indul a meccs a Barba Negrában! Jegyek már kaphatók, a zenekar pedig kiegészítő VIP jegyeket is kínál. A budapesti koncert vendége a heavy metal szcéna egyik legforróbb új brigádja, a Tailgunner. A csapat 2018-ban indult, de már több sikeres brit turnét letudott, a Fireflash Records-nál pedig az első nagylemez is megjelent: a Guns For Hire címmel. a Livesounds bemutatja: Touchdown World Tour 2023/24

2024. március 27., szerda 18:30 óra

Budapest, Barba Negra Red Stage

U.D.O., Tailgunner koncertek

Belépő: elővételben 11.900 Ft, a koncert napján 12.900 Ft

Jegyek kaphatók a Rock1 és Tixa oldalon, illetve az Eventim és a Ticketportal hálózatában [2024.03.16.]