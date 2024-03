Kapcsolatok • Szandi Szandi az ördöggel szárnyal - Új klip érkezett! Az énekesnő azon kevesek közé tartozik, aki előadóművészként mindig mutat valami újat magából. A folyamatos megújulás elengedhetetlen egy színpadi ember számára. Szandi ismét magastra tette a lécet, amit könnyedén megugrott. Legújabb videoklipjében egy rég dédelgetett álmát valósították meg Vincze Tünde Hortobágyi Károly-díjas artistaművésszel, a "Knock On Wood" című slágert gondolták újra, az eredetileg disco-sláger igazi rockos alapot kapott Bogdán Csaba jóvoltából, Major Eszter pedig magyar szöveggel öltöztette fel a dalt. Az ördög bújt belém klipet a Fővárosi Nagycírkuszban forgatták, partnere Franyó Viktor artistaművész volt. A lehengerlő előadást - az énekesnő elmondása szerint - levegőben, szárnyalva énekli. Mindig is tudtam, hogy a 35 éve pályán lévő énekesnő hangi adottságai kimagaslóak, sokoldalúsága pedig minden alkalommal elvarázsol. A klip élőben is látható lesz március 24-én vasárnap a II. Légtorna Fesztivál Gálaműsorában.



Szandi: Az ördög belém bújt

Szerzők: Eddie Floyd-Little David Wilkins-Steve Cropper

Magyar szöveg: Major Eszter

Hangszerelés-Gitár-Mix: Bogdán Csaba Közreműködött: Vincze Tünde – Légtorna koreográfia, Frányó Viktor - Légtorna, Maka Gyuszi – Narrátor, Operatőr: Sramek Nándor–Dr Harza Tamás–Kovács Zoltán, Rendező: Sramek Nándor, Smink – Haj: Dénes Nóra, Drón operatőr: Vámos Bence, Kupola kamera: Nagy Attila, Krán kamera: Gregus Dániel, Kardos Zsolt, Hang bejátszás: Bontó Richárd, Fénytervező: Szimeiszter Balázs, Visual bejátszás: Kardos Zsolt, Cirkuszi jelmezek: Martonosi Attila, Cirkuszi műszaki vezető: Pánczél Lajos, Cirkuszi produkciós vezető: Szilczer András, Helyszín: Fővárosi Nagycirkusz [2024.03.19.]

