Bárzongorista-versenyt rendeznek Cziffra György tiszteletére Országos bárzongorista-versenyt rendeznek a Cziffra György Vándorkiállításhoz kapcsolódva, a zongoraművész emlékére. A versenyre 18 és 60 év közötti bárzongoristák jelentkezhetnek, a döntőnek a budapesti Gerbeaud Cukrászda ad otthont június 11-én - közölték a szervezők kedden az MTI-vel. A verseny célja a nemes hagyományokkal rendelkező, már-már feledésbe merült bárzongorázás művészi értékeinek megóvása, művelőinek kiemelése, elismerése - írták a közleményben.



Mint felidézték, a pesti éjszakák legendás kávézói, lokáljai és mulatói egykor olyan kimagasló előadóművészeket léptettek fel, mint Cziffra György, Seress Rezső, Horváth Jenő vagy Vécsey Ernő. Az ő művészetük előtt tiszteleg a háromfordulós verseny, abban a reményben, hogy a hagyomány feléleszthető, és ez a különleges művészet, valamint előadói műfaj élénkebb figyelmet kap.

A zsűri a versenyzőktől a legkülönfélébb műfajokból vár műsorszámokat: az operetten át a sanzonig a magyar nóta, a dzsessz, a filmzene és a popzene is helyet kaphat a jelentkezők repertoárjában - magyar és külföldi zeneszerzőktől egyaránt.



A zsűri tagja lesz Balázs János zongoraművész, Batta András zenetörténész, Dráfi Kálmán zongoraművész, Sárik Péter dzsesszzongorista, Pintér Katalin, a Gerbeaud Cukrászda igazgatója, valamint Fűzy Gábor, a bárzongoristák doyenje. Ők választják ki azt a tíz művészt, aki továbbjut a második fordulóba, majd azt az öt muzsikust, aki bekerül a döntőbe.



Az előválogatóra szabadon választott repertoárból öt-nyolc perces videóval lehet jelentkezni a barzongorista@cziffrafesztival.hu címen április 12-ig. A verseny első helyezettje egymillió, a második hétszázezer, a harmadik félmillió forintot nyer, a döntőbe jutott, de nem díjazott versenyzők egyenként százezer forintos jutalomban részesülnek. A győztesek értékes koncertmeghívásokkal is gazdagodnak.



A középdöntőbe jutott tíz versenyző listáját május 1-jén teszik közzé, a középdöntő június 10-én, a döntő és a díjátadó ünnepség június 11-én lesz.

A verseny partnere a Magyar Bárzongoristák Országos Egyesülete, a művészeti vezető Balázs János Kossuth-díjas zongoraművész. Az esemény fővédnöke Csák János kulturális és innovációs miniszter.

Részvételi feltételek és jelentkezés a https://cziffrafesztival.hu/reszveteli-feltetelek-es-jelentkezes/ oldalon. [2024.03.21.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2024.03.21.]

gazda szolgáltatás [2024.03.19.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu