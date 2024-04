Síron túl is tartó szerelem - legújabb bemutatójára készül a Miskolci Balett A Horizont Nemzetközi Kortárstánc Fesztivál idén is a Miskolci Balett bemutatójával indul. A szerelem hatalma címet kapta a táncelőadás, mely Héloise francia apátnő és Abélard, a messze földön híres tudós pap egymásra találásáról, majd a kor dogmái miatt bekövetkező elszakítottságáról szól. A tragikus történetet Kozma Attila viszi a táncszínpadra. Héloise Abélard-ral folytatott levelezése a világirodalom leghíresebb szerelmi vallomásai közé tartozik. Ez a középkori történet tele van érzelmekkel, árulással és sírig tartó ragaszkodással. – Abélard és Héloise története talán nem olyan ismert, mint például a Rómeó és Júlia, de úgy gondolom, hogy rendkívül érdekes, hogy ebben a középkor eleji életben, ebben az egyházi zárdavilágban hogyan tud életképes lenni a szerelem – mondja Kozma Attila, a Miskolci Balett művészeti vezetője, az előadás koreográfus-rendezője. – A társulat tagjai rengeteg táncstílusban mozognak otthonosan, így lehetőségem van a kísérletezésre. A kolostori jelenetekben apró, zárt, minimalista mozgást alkalmazunk, melyben, elsőre talán nem úgy tűnhet, de rengeteg munka van. A szertartásosság hangsúlyozása volt itt a célom, a világi jeleneteknél pedig ezzel ellentétben nagyobb, tágabb mozdulatokkal dolgoztunk – avat be a részletekbe a koreográfus. Az Héloise-t alakító Kepess Boglárka szerint ez a szerep nagyobb kihívás számára, mint az eddigiek. – Korábban inkább komikus karaktereket alakítottam, ez viszont egy rendkívül drámai szerep, így határozottan nagyobb kihívást jelent Héloise-t megformálni. Amikor az „olvasópróbánkon” megtekintettük az Abélard és Héloise életéről készült filmet, már akkor láttam, hogy valahol ez a szerep tényleg én vagyok. Kicsit hebrencs, kicsit szeleburdi, de persze a komolyság is ott van benne – meséli a táncművész. Az idei évadot a társulat az Anyegin színpadra állításával kezdte, melyben szintén a világirodalom egyik legszebb szerelmi vallomása hangzik el, néhány éve pedig a síron túl is tartó szerelem az Üvöltő szelek előadásban már szintén megjelent a Miskolci Balett repertoárjában. Kozma Attila szerint méltón illeszkedik majd a sorba ez a történet is, melynek premierje a Horizont fesztivál nyitónapján lesz. Az előadás díszlet-és jelmeztervezője Bozóki Mara, a zenét Barva Gábor és Mohila Tamás készítették kifejezetten ehhez az előadáshoz, mely április 23-tól látható a Játékszínben.



Jegyek



Fotó: Éder Vera A szerelem hatalma

(Abélard és Héloise)

balett ABÉLARD: ONDŘEJ POTUŽNÍK

HÉLOISE: KEPESS BOGLÁRKA

KANONOK, HÉLOISE NAGYBÁTYJA: FILIPPO NESTOLA

ABÉLARD TANÍTVÁNYAI: DÁVID PATRIK, MATTIA MASSA, WENHARDT LEVENTE, ANDRII IVANOV

APÁCÁK: HARANGOZÓ LILI, MÁTYÁS FLÓRA, MARTYNA WARZOCHA, ADÉLA LIŠKOVÁ, ELENA GIL FERNANDEZ, SOFIA SULPIZI

PÁRIZS PÜSPÖKE: VITTORIO PETRILLO

ALKANCELLÁR: LUKÁCS ÁDÁM

DAJKA: KOCSIS ANDREA

ABÉLARD NŐVÉRE: MARTYNA WARZOCHA

MEGKÍSÉRTÉS: ADÉLA LIŠKOVÁ Díszlet- jelmeztervező: BOZÓKI MARA

Zene: BARVA GÁBOR, MOHILA TAMÁS

Vetítés: HAJDUFI PÉTER

Koreográfus-asszisztens: DÁVID PATRIK

Ügyelő: EGYÜD TÜNDE

Rendező-koreográfus: KOZMA ATTILA



Miskloci Nemzeti Színház [2024.04.28.] Megosztom: