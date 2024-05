Új névvel, új helyszínekkel, premierekkel közeleg a MOZ.GO, a Magyar Mozgókép Fesztivál 2024. június 12-én a veszprémi História Kertben a Ma este gyilkolunk című krimi-vígjáték premier előtti gálavetítésével kezdődik és négy napon át tart a hazai filmek legnagyobb ünnepe, új nevén a MOZ.GO, a Magyar Mozgókép Fesztivál. A Nemzeti Filmintézet és a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program szervezésében, a Magyar Filmakadémia védnökségével három városban, Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban, 12 helyszínen közel 100 magyar filmet - köztük számos premiert - láthatnak majd a filmbarátok jelképes 500 Ft-os áron. A MOZ.GO idén először olyan, még készülő magyar alkotások kulisszatitkaiba is betekintést ad a közönségnek, mint a Hunyadi és a S.E.R.E.G. Az Európa Kulturális Fővárosa program és a Nemzeti Filmintézet immár negyedszerre viszi Veszprémbe, Balatonfüredre és Balatonalmádiba a magyar film legnagyobb hazai seregszemléjét, a Magyar Mozgókép Fesztivált, ahol az elmúlt év legkiválóbb alkotásai mellett premier filmeket és klasszikusokat egyaránt láthat a közönség. Június 12-én a veszprémi História Kertben a Ma este gyilkolunk premier előtti gálavetítésével nyílik az esemény. Az Agatha Christie stílusát idéző, humoros fordulatokban is bővelkedő krimi-vígjátékban a színészből nyomozóvá avanzsáló főszereplőt Kern András alakítja. Mellette olyan színészlegendákat láthatunk a vásznon, mint Pogány Judit, Jordán Tamás, Bodrogi Gyula, Koltai Róbert, Hámori Ildikó, Bálint András, Bánsági Ildikó és Takács Kati, a fiatalabb generációból pedig többek között Stefanovics Angéla, Keresztes Tamás és Elek Ferenc szerepel a filmben. A fesztiválon lesz a premierje többek között Pigniczky Réka Kaláka – a Kárpátoktól a Karib-tengerig című filmjének. 55 év, 1300 dal, 45 ország, megszámlálhatatlan fellépés. A legendás Kaláka megzenésített versein immár a harmadik generáció nő fel határainkon innen és túl. A MOZ.GO-n lesz Hegedűs Péter Hallasz engem? című VR és animációs elemeket is tartalmazó, formabontó alkotásának premierje, Surányi András Eötvös Péter című portréfilmje pedig a nemrégiben elhunyt, világhírű zeneszerző életét mutatja be. A megújult MOZ.GO idén először készülőben lévő magyar alkotások kulisszatitkaiba is betekintést ad a közönségnek. Így a Variety szerint minden idők egyik legepikusabb európai televíziós produkciója, az itthon és világszerte az év végén a képernyőre kerülő 10 részes Hunyadi sorozat, valamint a terroristákra vadászó lövészek akciódús életét bemutató, 6 részes S.E.R.E.G. is bemutatkozik majd. Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter elmondta: „Örülök annak, hogy a magyar film tavaly még hazajárt Veszprémbe és a Balatonhoz, idén azonban már elmondhatjuk, hogy beköltözött, itt is lakik. Célunk Európa új kulturális-kreatív ipar régiójává válni, a film pedig ennek az ágazatnak az egyik leglátványosabb területe, ezért jó tudni, hogy stabil találkozópont a MOZ.GO fesztivál a szakma életében.” „Krimi-komédiától a nézettségi rekordot döntő sport-dokumentumfilmig, lebilincselő sorozatokig és példaértékű életutakat bemutató felemelő alkotásokig ismét nagy műfaji sokszínűséggel, inspiráló filmekkel várjuk a nagyközönséget és a szakmát júniusban. Örömteli, hogy a közös történeteinket mozgóképen elmesélő legújabb alkotásokat egy méltó rendezvényen mutathatjuk be az alkotók jelenlétében.” - nyilatkozta Káel Csaba, a mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos. „A mozgófénykép szót sokáig csak "mozgó"-ként emlegették a filmszínházak, ebből született meg a magyar mozi szó, mely 1907-ből, Heltai Jenőtől származik. A fesztivál új neve, a MOZ.GO visszanyúlik tehát a film születésének gyökereihez, miközben utal korunk lendületességére és filmnézésére hív: menjünk moziba! Idén új helyszínekkel is bővül a fesztivál. Visszatér a veszprémi Agóra és immár a balatonfüredi Kongresszusi Központ is kínál programokat. Az esemény háziasszonya idén Morvai Noémi az MTVA M5 kulturális csatorna kiemelt szerkesztő-műsorvezetője lesz.” – mondta Csáky Attila fesztiváligazgató. A Magyar Mozgókép Díjakról idén is öt fős szakmai zsűri dönt. A zsűri elnöke Ternovszky Béla Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar rajzfilmrendező, érdemes művész. A zsűri további tagjai Udvaros Dorottya, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművésznő, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, Dombrovszky Linda rendező, Kárász Róbert, a Duna Médiaszolgáltató tartalomfejlesztésért felelős igazgatója és Lukácsy György, dramaturg, forgatókönyvíró. A Magyar Mozgókép Fesztivál, a hazai film ünnepe a csodálatos Veszprém-Balaton régióban, különleges élmény a közönségnek és pezsgő találkozó a magyar filmeseknek. A legújabb magyar alkotásokkal, izgalmas sztárokkal, felejthetetlen moziélménnyekkel, közönségtalálkozókkal várja a filmbarátokat Veszprém, Balatonfüred és Balatonalmádi a mozikban és szabadtéri vetítéseken a hűs, balatoni estében június közepén.

