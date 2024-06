Az Év Filmje a Semmelweis! - Nagy Katica tündökölt a díjátadón

A Magyar Mozgókép Fesztivál Díjait a hétvégén adták át Veszprémi Petőfi Színházban, ahol az öt tagból álló szakmai zsűri díjazta a versenyben részt vevő filmeket és alkotóikat.

2024-ben a Semmelweis kapta a legjobb játékfilmnek járó díjat, továbbá a legjobb rendezőnek járó elismerést is bezsebelte, Koltai Lajos. A díjátadón természetesen ott volt Nagy Katica színésznő, aki a filmben kiválóan játszotta a női főszerepet.



Katica úgy nyilatkozott a díjátadót követően, hogy rendkívül boldog, hogy egy lenyűgöző, a közönség körében is nagyon sikeres filmhez színészi munkájával hozzájárulhatott. A magas színvonalú, romantikus történelmi filmdrámában szerepelni életre szóló élményt jelentett számára, Hoffmann Emma szerepét alaposan, tudatosan és maximalistaként kívánta megformálni. Nagyon örül, hogy a visszajelzések - és az elismerések azt mutatják, ez sikerült.



Nagy Katica jelenleg is nagyon elfoglalt, hiszen minden héten a szinkronstúdiókban dolgozik, az elmúlt szombaton az Ünnepi Könyvhéten olvasott fel délután. Június 21-19 között pedig már a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválján vesz rész zsűritagként.

[2024.06.18.]