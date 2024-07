Az év egyetlen F.O. System koncertje a Dürer Kertben Egyetlen koncertet ad idén az F.O. System. A dark-wave zenei irányzat hazai történetének kiemelkedő csapata november 9-én lép fel a fővárosi Dürer Kertben. Az 1986-ban alakult F.O. System egyetlen stúdiólemezt jelentetett meg, ám manapság is masszív rajongótábor követi koncertjeit. Az elmúlt években évente csak egyszer álltak színpadra - közölte a szervező Live Nation kedden az MTI-vel. A zenekart Mátyás Attila gitáros, énekes és Jerabek Csaba basszusgitáros alapította. A zenekar erőteljes, sötét, pszichedelikus hangulatú zenéjével, valamint látomásszerű dalszövegeivel a rendszerváltást megelőző kor hangulatának lenyomata volt.



Ismertségüket a Fekete Lyukban szerezték, később egyre nagyobb helyeken léptek fel, 1989-ben az akkori Nyugat-Németországban adtak koncertet, itthon játszottak a New Model Army és a Christian Death előtt is. Számaik, a Ne gondolj rám, a Hiába minden, a Hold, az Utolsó üvöltés, a Ne félj, az Öngyilkos vágyak vagy az Árnyak alapműnek számítanak a hazai dark zenében.



1991-ben az F.O. System elbúcsúzott rajongóitól, és csak tizenöt évvel később, 2006-ban tértek vissza egy koncertre a Petőfi Csarnokba, azóta időnként újra színpadra állnak. Tavaly 33 év után egy új dalt is kiadtak Mire vársz? címmel.



Az F.O. Systemben Mátyás Attila (gitár, ének), Jerabek Csaba (basszusgitár), Földi Tamás (szintetizátor, gitár) és Geletey György (dob) játszik. [2024.07.03.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.06.29.]

SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.06.26.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu