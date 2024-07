Kapcsolatok • Siófok Plázs Sebestyén Balázs a Plázson szülinapozik ezen a hétvégén A Plázson már keddtől beindult az élet, a hangulat pedig hétvégén tetőzik igazán, amikor is Follow The Flow koncerttel, Truesounds Music boat és pool partyval, DJ OTI, azaz Sebestény Balázs telt házas szülinapi bulijával, Classic Festtel és a Budapest Bárral is vár a Balaton legnagyobb szórakozó-központja.

Kedden családi habpartyval indult a Plázson a hét, a jó hangulatért pedig dj Barta felelt. Szerdán a szokásos Good Vibes partysorozaton merészkedhettünk mélyebbre a hétbe, „kispénteken” pedig Dr BRS rendelt a Szerelemcsütörtökön. A hét eleji programokra a belépés ingyenes, úgyhogy itt van még egy tökéletes indok, hogy a Balaton tengerpartjánál kezdjük a hetet. Pénteken a Follow The Flow koncertjén táncolhatunk, akik előtt Danielfy debütál a Plázs színpadán, míg a koncert után az Arénában Metzker Viktória vár mindenkit ezúttal StadiumX, Andro, Pixa és Koósz Milán társaságában. Ha péntek, akkor Flashback Fridays, azaz ismét a legjobb retro, r&b, hip-hop és pop dalok várnak a Music Teraszon.



Mindeközben a Plázs és a Bahart közös Boat Partyján a Truesounds Music két kapitányával, Peter Maktoval és Gregory S-sel hajózhatunk ki a naplementébe, visszatérve a Plázsra pedig kezdetét veszi a pool party, ahol a Truesounds Music teljes csapata biztosítja a zenét, Davkoval és Justrice-szal kiegészülve.



Szombaton DJ OTI, alias Sebestyén Balázs első és egyetlen nyári buliján ünnepelhetjük együtt a népszerű rádiós születésnapját, ahova nem is csoda, hogy a jegyek már rég elfogytak, de a nagyszabású show után öt helyszínen folytatódik még az éjszaka a Classic Fest keretében, amely ismét megidézi az egykori legendás klubokat és feledhetetlen partyhimnuszokat. A Clubban a Flört Classic kap helyett, ahol Newl, Kühl, Sterbinszky és Szeifert állnak a dj pultba, az Arénába a Bed Beach hangulatát hozza el Bárány Attila, Hamvai P.G., Dj Free és Jován, a Beach-en a 2000-es évek legvadabb slágerei dübörögnek majd az I Love The 2000’s fellépőinek hála, ugyanis itt lesz Dance4Ever, Erős vs. Spigiboy, Dj Szatmári, Náksi, Peat Jr., Spy The Ghost és UBC is. A medencénél igazán forró lesz a buli, ugyanis az elektronikis zene őshazáját, Ibizát idézik meg a Made In Ibiza fellépői, Nigel Stately, Dj Junior és Gabriel Dancer, míg a Music Teraszon a Wannabe borítja ránk a csillámport a 90’-es és 2000-es évek dalaival.



Vasárnap a Corona Sunsets – Follow The Sun ütemeire lazulhatunk el a legmenőbb organic, deep, progressive és afro house zenékre a Zenebona Records dj-ivel. Este pedig a Budapest Bár hozza el koncertjén a századelő romantikáját a balatoni naplementébe. A Farkas Róbert vezette zenekarhoz ezúttal Behumi Dóri, Frenk, Keleti András, Kiss Tibor és Mező Misi csatlakoznak, hogy leénekeljék nekünk a csillagokat is. [2024.07.19.]