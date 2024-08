A Lepattanó a CineFesten mutatkozik be először a hazai közönségnek 2024. szeptember 6. és 14. között tartják a 20. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált, ahol Vékes Csaba romantikus sportvígjátéka, a Lepattanó Scherer Péterrel és a Dallasból ismert Patrick Duffyval a főszerepben az új, közép-kelet-európai filmekre fókuszáló East of East nagyjátékfilmes versenyszekcióban mutatkozik be. A JUNO11 Distribution által forgalmazott szerethető vígjátékban olyan nagyszerű színészeket láthatunk, mint Derzsi Dezső, Waskovics Andrea, Katona László, Fekete Zsolt, Rába Roland, Elek Ferenc és Mucsi Zoltán. Elkészült a film plakátja is. Kálmánnak (Scherer Péter) a gombfoci nem gyerekjáték, hanem egy véresen komoly sportág. Csapatával épp az Európa-bajnokságra készül. Megszállottak ők, a gombfoci szent őrültjei, a „pöci-foci” aranyujjú titánjai. Komoly esélyük is lenne a kijutásra, ám a selejtező hajrájában pénzügyi okokból kizárják őket. Mindannyiuk élete válságba jut, hiszen elvesztik azt, ami a legértékesebb volt az életükben. Nem várt megoldás érkezik azonban, amikor egy milliárdos (Patrick Duffy) tévedésből egy kisebb vagyont utal a számlájukra. Bár tudják, hogy a pénz nem őket illeti, túl nagy a kísértés, hiszen így esélyük nyílik kijutni az EB-re… A Lepattanó érzelmes sportvígjáték az esendőségről, a szeretetről, a kitartásról, és tisztelgés a sokunk által kedvelt fantasztikus magyar játék, a gombfoci előtt. Vékes Csaba romantikus sportvígjátékát a magyar közönség elsőként a 20. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon láthatja 2024. szeptember 6. és 14. között, méghozzá a fesztivál új, közép-kelet-európai filmekre fókuszáló East of East nagyjátékfilmes versenyszekciójában. A filmben Scherer Péter és Patrick Duffy mellett Derzsi Dezső, Waskovics Andrea, Rába Roland, Elek Ferenc és Mucsi Zoltán láthatók. Az alkotók eleve Scherer Péternek szánták a főszerepet: „Pepe az első történetvázlat óta benne van a projektben, azóta tudjuk, hogy ő lesz Kálmán, a férfi főszereplő. Az egész szereposztás ebből kiindulva épült fel, hogy ki legyen a fia, kikből álljon a csapat, és így tovább. A fejlesztésben, az előkészítésben, a jelmezről és a látványról folyó beszélgetésekben is részt vett. Pepe egy csodálatos figura, akit mindenki ismer, és majdnem mindenki szereti is ebben az országban” – mesélte Vékes Csaba a közös munkáról. A filmhez most elkészült Gordon Eszter fotója alapján a plakát is, mely Odegnal Róbert és Németh Viktor munkáját dicséri. A Lepattanó című romantikus sportvígjátékot Vékes Csaba írta és rendezte, társforgatókönyvírója Gönye László, producere Roskó Péter, kreatív producere Scherer Péter. A film a Nemzeti Filmintézet támogatásával a Három Homár és Blue Duck Arts gyártásában készült. Az alkotás operatőre Dévényi Zoltán, gyártásvezetője Krékits Péter, látványtervezője Takács Eszter, jelmeztervezője Pirityi Emese, zeneszerzője Kovács Márton, a rendezőasszisztens Bednárik László. A főbb szerepekben Scherer Péter, Derzsi Dezső, Waskovics Andrea, Katona László, Fekete Zsolt, Rába Roland, Elek Ferenc, Gáspár Sándor, Györgyi Anna, Mucsi Zoltán és Patrick Duffy látható. A film a JUNO11 Distribution forgalmazásában szeptember 26-án érkezik a hazai mozikba. [2024.08.04.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.08.04.]

