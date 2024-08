Hármas lemezbemutató a Barba Negrában Nagyon erős power metal programra készülhetünk október 9-én a Barba Negra Red színpadán: a Sonata Arctica, a Firewind és a Serious Black is kipróbált, fantasztikus hangulatú koncerteket adó zenekar, és ezen az estén mindhárman együtt, új dalokat bemutatva lépnek majd fel. A Sonata Arctica pályafutása alatt számos kitüntető címet megkapott már: voltak ők a finn power metal megváltói, a turnézás fáradhatatlan hősei, és a magasztos dallamok mesterei. De mindenekelőtt a heavy metal varázsának és magával ragadó erejének bátor, északi képviselői. 1995-ben indult pályafutásuk alatt 10 nagylemezen, EP-n és számtalan koncerten mutatták be a világnak a finn vidék természeti szépségeit vagy éppen az északi fény és az éjféli nap varázsát. Legújabb alkotásuk a tavasszal megjelent Clear Cold Beyond. Az új album a 2022-ben megjelent akusztikus duplalemezt követi, ami lehetőséget adott a zenekarnak a megnyugvásra az intenzív évek és a járvány után. Tony Kakko énekes elmondása szerint az Acoustic Adventures esélyt adott a lelassulásra és az önreflexióra, ami után a metalhoz való visszatérés újra friss élményként hatott. A Clear Cold Beyond a zenekar egy igazán lendületes lemeze, amely kiváló példája a zenekarra jellemző villámgyors, északi power metal megoldásoknak. „Egy ideje már megvolt bennünk az érzés, hogy most egy súlyosabb lemezt kell letennünk az asztalra – mondta el Tony. – Nagyon szeretjük a lágyabb hangzású albumokat is, de az igazság az, hogy a sokáig emlékezetes koncertnóták nem az ilyen csendes kiadványokon teremnek. Kell a sebesség és a lendület ahhoz, hogy az embereknek megjöjjön a kedve a közös énekléshez és a tánchoz.” A finneket a Gus G vezette görög power metal tesók, vagyis a Firewind kíséri el a turnén. Az Ozzy Osbourne mellől is ismert gitáros egykori hobbiprojektje ma már nagy kiadós környezetben, nemzetközi felállással működik, hiszen basszusgitárosként a belga Johan Nunez, énekesként pedig az Avantasiából és a Sonic Havenből is ismert német előadó, Herbie Langhans szerepel a csapatban. Az AFM-nél idén hozták ki a Stand United című nagylemezüket, ami már a tizedik Firewind album a sorban. Az estét nyitó zenekar is jól ismert már a magyar koncertre járók előtt: a Serious Black immár 10 éve szállítja a jobbnál jobb power metal lemezeket és az emlékezetes koncertélményeket. Friss lemezük a szeptemberben érkező Rise of Akhenaton, amin debütál az új dobos, Christian Schichtl is. a Concerto Music bemutatja:

2024. október 9., szerda 18 óra

Budapest, Barba Negra Red Stage

Sonata Arctica, Firewind, Serious Black koncertek

Belépő: elővételben 10.900 Ft, október 1-től és a koncert napján 12.900 Ft. Balkonjegyek: 16.900 Ft.

Jegyek [2024.08.28.] Megosztom: