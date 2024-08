Megnéztük Korda György és Balázs Klári 2024-es koncertjét is a Budapest Parkban

A tavaly májusi buli után idén is sztárvendégekkel, idén is nagy sikerrel adott koncertet a Korda-házaspár a Budapest Parkban.

Az estnek saját műsorvezetői voltak, Somogyi Zoltán és Pordán Petra a Sláger FM-től. A közönséget első körben Pixa melegítette be, mások mellett a Kordáékkal közös Fiatalság, bolondság című dalukkal. Az első énekes fellépő Kálóczi Réka, a Hangadó című tehetségkutató győztese volt, aki a Holding out for a hero-t énekelte el.

A tavalyi koncerthez képest változás volt, hogy az előzenekarok nem Korda-dalokat, hanem a sajátjaikat énekelték. Szerintem a tavalyi verzió érdekesebb volt: a V-Techet és a Kelemen Kabátban-dalokat is szeretjük, de a Korda-életműből jutott volna dal nekik is. Ehelyett Horváth Boldizsár Kelemen Kabátban dalokat énekelt, mint a Kicsi rigó, az Egy van és a Maradjatok gyerekek. Boldi fellépésének egyébként volt aktuális oka is: ősszel közös daluk jelenik meg a Korda-házaspárral, kíváncsian várjuk!

Végig élő zenekar játszott az énekesekkel, kitűnően. Boldi után Kefír következett jól ismert V-Tech dalokkal, Homokba írtuk azt a szót, majd a műsorvezetők osztogattak kordás merch-eket kérdések megválaszolása fejében. Biga saját zenekarral érkezett, mások mellett a Learning to let go és Koccintós című dalaival, valamint egy LGT egyveleggel.

Fél kilenc körül érkezett végre tényleg Korda György és Balázs Klári: Szeress úgy is, ha rossz vagyok, Ha nem tudom, nem fáj és a többi nagy slágerrel. A műsoruknak mindig az egyik legjobb része, amikor Korda sztorizik: most például azt mesélte el, ahogy tizenévesen énekelni kezdett. Jelentkezett például a Színművészeti Főiskolára, ahol a harmadik körben esett ki, és azt mondták neki: inkább énekeljen... Az apja viszont azt szerette volna, ha "becsületes" munkát választ...

Szokás szerint volt Klárikának saját blokkja a Lambadával és a Mambo Italianoval, valamint a Halálos méreg című dallal. Az egész műsort végigkísérték a táncosok: klassz ruhában, profin, egyszerre és akrobatikus elemekkel kiegészítve dobták fel a műsort.

Amint Korda György elmondta, a Parkban mindig (tehát most másodszor is...) van egy dal, amit még sose énekelt: ez most Frank Sinatrától a My way volt latinos stílusban. Volt még egy új dal, Császár Előd szerzeménye Boldog születésnapot címmel - és volt is ünneplés, tortával, Klári augusztusi születésnapja alkalmából.

Korda György jelentette be azt is, hogy neki és Klárinak viaszfigurája lesz a repülőtéren! Megérdemlik, hiszen a Reptér óriási sláger, itt kétszer is előadták, közte olyan más dalokkal, mint a Mamma Maria vagy a Nap kapujában.

Nagyszerű este volt, egyvalamit nem értek: hova tűnt Csonka András? A tavalyi koncerten is fellépett és idén is főszereplő volt a koncertet beharangozó kisfilmben, amiben pincérnek jelentkezett a Parkba, csak hogy láthassa Kordáékat. Mi örültünk volna, ha fellép - az Instája szerint viszont Görögországban nyaralt... Talán majd jövőre...

Tóth Noémi

Kordáék Park 2024 - klikk a fotóra

[2024.08.28.]