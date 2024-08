Együtt egy lépésért - jótékonysági gálaest Tóth Nikolett javára 2024. szeptember 9-én ’Együtt egy lépésért’ címmel kerül megrendezésre a RaM-ArT Színházban a Tóth Nikolett Alapítvány jótékonysági gálaestje, melynek célja Nikolett rehabilitációjának támogatása. Tóth Nikolett táncművész sajnálatos balesetéről mindenki hallott, melynek már második évfordulója volt idén nyáron. Az esten Nikolett pályatársai, kiváló művészek sorakoztatják fel produkcióikat, így a szervezők egy színes és izgalmas műsort ígérnek az érdeklődőknek. A fellépők között szerepelnek a legismertebb hazai társulatok, többek között a Budapesti Operettszínház, a Duda Éva Társulat, a Duna Művészegyüttes, a Magyar Nemzeti Balett, a Magyar Állami Népi Együttes, a Miskolci Balett, a Re-Production Dance Company, a Székesfehérvári Balett Színház, a Tellabor táncosai; a Magyar Táncművészeti Egyetem frissen végzett hallgatói; valamint Békefi Viktória, Dolhai Attila, Dzsupin Ádám, Feng Ya Ou, Fischl Mónika, Füredi Nikolett, Laki Péter, Lévai Enikő, Peller Anna, Peller Károly, Serbán Attila, Stana Alexandra, Szendy Szilvi, Szomor György, Szulák Andrea. Az előadás teljes bevételét Niki támogatására fordítják, hogy megkaphassa a szükséges kezeléseket és terápiákat. A fellépők, a közreműködők és a nézők összefogása erőt adhat Nikinek ezen a rögös úton, melyről a gálaest mottója is szól: „Tegyünk – és legyünk EGYÜTT EGY LÉPÉSÉRT!” Az esemény támogatói: Cafe Memories, Cseri Pincészet, Dorka Virág, Sasplant Virágszalon. Jegyvásárlás



Az alapítvány továbbra is várja a támogatásokat, mely összegből Tóth Nikolett rehabilitációját támogatják.

Tóth Nikolett Alapítvány:

OTP bank: 11714051-21460409

Adószám: 19358796-1-42

IBAN: HU69117140512146040900000000 [2024.08.29.]

