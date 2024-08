Megnéztük ByeAlex koncertjét a Budapest Parkban Telt ház előtt adott koncertet ByeAlex a Budapest Parkban, ahol én először hallottam élőben az "egy se sláger" és a "zekő" EP-k dalait. Molnár Tamás műsoráról sajnos lekéstünk, Metzker Viki bemelegítő DJ szettjére értünk ki a Parkba. Játszott BSW-t (Hajnali 2), Desh-t (Rollin'), ByeAlexet (Még mindig), és a közönség is értékelte a válogatást. Különösebb felhajtás nélkül, a voltmárkicsi című dallal érkezett ByeAlex a Széltolóval, majd sok más slágerével folytatta. Kylie Minogue fél-playback Sziget-koncertje után élmény volt, hogy minden élőben szólt - tényleg jobb a hangulata a full élő zenekaros koncertnek. A basszusgitáros srác külön elismerést érdemel, amiért pótolta a dalokban együttműködő zenészeket: ha jól jegyzeteltem, T. Danny, Hiro és Marics Peti részét is előadta, egyébként profin. A vizuál végig macskákat ábrázolt, nyilván összefüggésben ByeAlex macskamániájával. A korábban sajnálatos módon elpusztult Kikót és a mostani cicát is látni véltem kivetítve, de ezer más macska is volt, cicák a mennyben, a pokolban égve, napszemüvegben Alex után sétálva, mindenféle helyzetben... Előadták, nagy sikerrel az új EP-k dalait, volt a Bangkok, az Ahogy öregszünk, és volt az én kedvencem, A bosszú éjjelén is. Jaber volt az egyetlen sztárvendég az Utálok minden latin dalt előadása közben. Jó koncert volt, klasszak voltak a dalok, jól is szólt - de nem volt kiemelkedő. Egyrészt Alex összesen kétszer szólalt meg a dalok között, és azt se lehetett hallani, mert nagyon halk volt. Sztárvendég se volt Jaberen kívül, és az egész műsor relatíve rövid, egy óra húsz perc körüli volt. A jó dalok miatt persze nem maradt hiányérzetem, volt a Zokni, az Emlékszem rád, és végül a Hullik - egyébként ráadás sem volt, pedig tíz óráig még belefért volna az időbe. A koncert utáni buli pedig kifejezetten csalódás volt: az egész Budapest Parknak talán ez most a leggyengébb része. A KKevin blokk (Rollin', Csavargó) még jó volt, de az Empire State of Mind hallatán a közönség hazaindult - nagyon jó dal, csak táncolni nem lehet rá. A Retró sarokban ismeretlen, szintén nagyon lassú tempójú rapzenék szóltak, az emberek ahogy jöttek, mentek is, a Dzsungelben pedig egyáltalán senki nem táncolt. ByeAlexet a következő hetekben mások között a Strand Fesztiválon és a SZIN-en lehet majd látni. A Parkban pedig folytatódik a szezon, nagyon erős augusztussal: mások mellett lesz Follow the Flow, Tankcsapda, Korda György és Balázs Klári, Dzsúdló, szeptemberben szintén mások mellett Azahriah, Wellhello, Margaret Island, Krúbi, Thomas Anders, Carson Coma... Szatmári Péter [2024.08.13.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2024.08.09.]

Budapest szolgáltatás [2024.08.09.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu