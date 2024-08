A Quimby és a Valmar is megtáncoltat a Plázs utolsó előtti hétvégéjén A Plázson méltó módon zárható a nyár, ahol az utolsó balatoni csobbanásokat ezen a hétvégén is fergeteges koncertek és hajnalig tartó bulik követik. Augusztus utolsó hétvégéjén fellép a Quimby, a Valmar, táncolhatunk Purebeat ütemeire és Metzker Viktóriával, a Plázs rezidensével is elbúcsúztathatjuk ezt a felejthetetlen szezont. A péntek este a Quimby varázslatos koncertjével indul: a 33 éves zenekar őrült dallamaival és szívbemarkoló balladáival mozgatja meg a siófoki közönséget a csillagos ég alatt.



Éjjel a Plázs Arénába Purebeat tér vissza egy exclusive szettel Chriss Jay, Rick Wayne és Dj Free kíséretében.



Másnap a VALMAR táncoltat meg mindenkit olyan slágerekkel, mint az Úristen vagy a Valencia. Valkusz Milán és Marics Péter duója garancia a jó bulira, a nyárzáró show pedig biztosan emlékezetes lesz. A koncert után Metzker Viktória és barátai búcsúznak az idei nyártól: a Plázs háziasszonya ezúttal Bruno x Spacc és Koósz Milán társaságában szedi szét idén utoljára a siófoki éjszakát.



A nyár azonban még nem ért teljesen véget, szeptember 7-én ugyanis egy hatalmas, Nyárzáró Fergeteg Partyval búcsúztathatjuk idén a Plázson a nyarat DJ Dominique vezényletével, valamint Korda György és Balázs Klári slágereivel. [2024.08.29.]

