Olvasópróbával indította az évadot a Thália Színház Augusztus 26-án sor került a Thália Színház 2024/25-ös évadnyitó ülésére, ezzel pedig hivatalosan is kezdetét vette a Visszatérések Évadának keresztelt színházi szezon. A teátrum társulata az ülést követően rögtön egy vadonatúj nagyszínpadi bohózat, George Feydeau A hülyéje című darabjának olvasópróbájával látott neki a munkának. Két új társulati taggal, Katona Péter Dániellel és Sóvári-Fehér Annával, valamint a szülési szabadságból visszatérő Szabó Erikával és Tóth Eszterrel kiegészülve indította el a Visszatérések Évadát a Thália Színház 2024. augusztus 26-án. Az intézmény idei repertoárján összesen hét új darab; három nagyszínpadi (A hülyéje, Romantikus komédia, A miniszter félrelép), három télikerti (Tóték, Bűnözőzsenik, A csendestárs), valamint egy, az Arizona Stúdióban bemutatandó előadás (Madám Bizsu) szerepel. A színház társulata nem tétlenkedett sokáig, az évadnyitó ülést követő olvasópróbával megkezdődött az évad első újdonsága, A hülyéje próbafolyamata. George Feydeau csavaros bohózata 2024. október 12-én debütál a nagyközönség előtt a teátrum főrendezője, Kelemen József rendezésében, ezzel megindítva a Thália Színház nagyszínpadi bemutatóinak sorát. A hülyéje cselekménye a XX. századi Párizsban, nagypolgári francia körökben játszódik, ahol látszólag minden a testi vonzalom körül forog. A darab ármánykodó főszereplői ebben az érzelmileg túlfűtött közegben kezdenek különféle szerelmi és hűtlenségi cselszövésekbe, ki-ki a saját érdekeit szem előtt tartva, mígnem a kialakult helyzet annyira szövevényessé válik, hogy a végén már senki sem tudja, ki csap be kit. „George Feydeau előszeretettel építette a bohózatait a hűtlenség koncepciójára. Bevallva-bevallatlanul mindannyian szeretünk mások magánéletében, hálószobájában turkálni, Feydeau pedig ehhez biztosítja a kulcslyukat.” – Ezekkel a szavakkal vezette fel a darabot Kelemen József, a darab rendezője. Az olvasópróbán az is elhangzott, hogy A hülyéje (eredeti címén: Le dindon) a francia drámaíró második leggyakrabban játszott bohózata, a Thália Színház feldolgozását pedig a fiatal szereposztás teszi majd különlegessé a számos korábbi színpadi adaptációhoz képest. „Kimondatlan tézise a darabnak, hogy akkor él az ember igazán, ha újabb és újabb szerelmeket talál magának. A hülyéjében ennek az életfelfogásnak a szomorú oldalát is igyekszünk megvilágítani. Bízunk benne, hogy a fiatal energia egészen máshogy szólaltatja meg ezt a történetet, és a fiatalok elgondolkodtatják majd a nézőket, hogy így kell-e élni, vagy nem így.” A darabban látható: Katona Péter Dániel, Hevesi László, Czakó Julianna, Jámbor Nándor, Jaskó Bálint, Vida Péter, Kövesi Csenge, Udvarias Anna, Szabó Erika, Hunyadkürti István, Rózsa Gabriella e.h., Bognár Bence e.h., Gali Petra e.h., Ikotics Milán és Kálmán János A hülyéje premier: 2024. október 12. - Nagyszínpad

