Végre kiderült! Stílusikon érkezett a Madame Tussauds Budapest produkcióba Napjaink egyik legnagyobb hatású szupersztárja, divat- és stílusikonja érkezett meg a Madame Tussauds Budapest zenetermébe. A produkció legújabb figuráját egy olyan emberről mintázták, aki egymás után tizenöt alkalommal töltötte meg a Madison Square Gardent, első férfiként szerepelt a Vogue címlapján, és rekordokat döntött a világkörüli turnéjával. Harry Styles viaszfigurája már Budapesten látható. Színes sajtópremierrel ünnepelt a Madame Tussauds Budapest a legújabb állandó figuráját. Olyan volt az esemény, mint maga Styles: extravagáns és egyedi. Az alig 30 éves fiatalember azzal kezdte a karrierjét, hogy rövid úton kiesett a brit The X Factorból, majd visszatért a versenybe a One Direction tagjaként. A fiúbanda hihetetlen sikereket ért el, ez azonban csak az első lépést jelentette Harry Styles életében. Az énekes szólókarrierbe kezdett, három Grammy-díjat zsebelt be - köztük egyet a legjobb albumért -, Love on tour című turnéjával pedig hihetetlen tömegeket vonzott. Styles tizenöt alkalommal töltötte meg az ikonikus New York-i Madison Square Gardent, összesen 617 millió dollár bevétel termelt, és bárhova utazott, hisztérikus tömegek fogadták. Jelentős hollywoodi produkciókban színészként is megmutathatta magát. Harry Styles sokkal több, mint egy stadionokat megtöltő popcsillag. Igazi kulturális- és stílusikon ő, aki különc öltözködésével divatforradalmat robbantott ki. Harry Styles arra biztatja rajongóit, hogy öltözzenek ki a koncertjeire, így fellépésein csillogó, flitteres ruhák, tollas boák, áttetsző és rózsaszín ruhadarabok tűnnek fel mindenhol. Maga az énekes sem visszafogott a fellépő kosztümjeit illetően: Styles hozta divatba a férfi gyöngyláncsort, a skinny farmert, a hawaii- és virágmintás blúzokat és mellényeket. A Vogue címlapján 2020-ban Styles egy Gucci szoknyában tűnt fel. Soha nem szerepelt addig férfi egyedül a borítón. Harry Styles megjelenése olyan különleges, hogy a világ tizenegy Madame Tussauds produkciójában látható figurákon is mind más és más outfitben látható. A Budapestre érkező viaszmás teljesen egyedi, ebben a ruhában sehol másutt nem csodálhatja meg a közönség. Harry Styles a legtöbb ma élő világsztárhoz hasonlóan maga is részt vett a saját figurája kialakításában. Az énekes a Madame Tussauds London melletti műhelyében több órát töltött el a művészekkel, szobrászokkal és technikusokkal, ezt a szakaszt nevezik szaknyelven „sittingnek", vagyis ülésnek. A sitting során több, mint 200 féle mérést végeztek el a sztáron. A szeplők elhelyezkedésétől a magasságon át a szemek színén keresztül a fülek közötti távolságig mindent alaposan felmértek a szakemberek, hogy a végeredmény a lehető leghitelesebb legyen. Az alkotás folyamatában mintegy húsz ember vett részt, a figura közel fél évig készült. A frizura hajszálait szálanként helyezik el a viaszfejen – az aprólékos munka önmagában több hetet vett igénybe. Harry Styles a Madame Tussauds Budapest 54. állandó figurája. „Ma egy újabb felejthetetlen pillanatot ünnepelhettünk, amikor bemutattuk Harry Styles viaszfiguráját. Harry ma a zenei- és divatvilág legfényesebben ragyogó sztárja, igazi generációs ikon, akiért tízmilliók rajonganak szerte a világon. Mostantól nálunk mindenki testközelből élheti át a varázsát, egy színpadra állva a Love On Tour koncertsorozat egyik izgalmas fellépőruháját viselő szupersztárral. A látogatóknak egy teljes ruhakollekcióval is készültünk, amit bárki felpróbálhat, hogy egy kis időre maga is sztárrá váljon" – mondta Óhidi Zsuzsanna, a Madame Tussauds Budapest operatív igazgatója. Hamarosan egy partit is tartanak Harry Styles tiszteletére. [2024.09.04.]

