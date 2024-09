Senki kedvéért nem fékezünk Dalpremier a Road szeptember 20-án érkező Akusztik Live Session albumáról.

Az idén 20. születésnapját ünneplő Road a tavaszi Akusztik & Metal teltházas turnéjának plusz “megmozdulásaként” stúdióban is feljátszotta a jubileumi koncertkörúton előadott programot, ezáltal - kis viszonzásként - a zenekar ad ajándékot rajongóinak. A korongra 11 tétel került, és ezúttal a digipak mellé nem csak egy tematikus H-Music magazin, hanem egy kottásalbum is érkezik. Az Akusztik Live Session című album az alábbi linkről már előrendelhető. Tracklista:

1. Senki kedvéért nem fékezünk

2. Kettő bennem a swing

3. Nem elég

4. Zsák a foltját

5. Túlzó kámfor illat

6. Megint nyár

7. Az ember dicsősége

8. Benzin legyen

9. Nem kell más

10. Ne mondd

11. Világcsavargó A dalok rögzítéséről:

“2024 május 28-án bevonultunk a budapesti SounDay stúdióba, és egy egész napos Live Session alkalmával élőben rögzítettük azt a 11 szerzeményt, amit a 20 éves jubileumi turnén is játszottunk tavasszal. A dalokat Cséry Zoltán zongorista barátunkkal közösen álmodtuk meg, a felvételeket pedig Vastag Gábor vezényelte ezen a napon. Legyen ez egy korlenyomat, egy emlék, egy szuvenir, egy útravaló tőlünk, Nektek! Legyen ez az Akusztik lemez most a mi ünnepi ajándékunk! Mi szeretjük! Szeressétek Ti is!” Road:

Molnár Máté - basszusgitár, ének

Kádár Imre - akusztikus gitár

Golyán B. Zsolt - klasszikus gitár, elektromos gitár

Tóth Tamás - dob



közreműködött:

Cséry Zoltán - billentyűs hangszerek

Pákai Petra - vokál

Vincze-Fekete Vera - vokál Ha picit előre tekintünk… A jubileumi ünnep jegyében zajló idei koncertsorozat nagyszabású fináléjára 2024. december 28 -án kerül sor, amikor is a domoszlói csapat a Papp László Budapest Sportarénát veszi majd be. Jegyek H-Music Hungary [2024.09.04.]