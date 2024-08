Máté Péter emlékkoncert - milyen volt valójában? "Zene nélkül mit érek én?"

Egy különleges koncert Máté Péter halálának 40. évfordulójára szeptember 8-án az Erkel Színházban! Szeptember 9 – én lesz 40 éve, hogy az egyik legkiválóbb énekes - ahogy mondani szokták - már az égi zenekarban játszik tovább.

A hatalmas zseni, aki tele volt bizonytalansággal. Ő volt az, aki egyszerre több gyertya mind két végét égette élete során.

Munkatempója elképesztő volt, előfordult, hogy miközben vonattal utazott egy fellépésre, 4 dalt írt az úton.

Amikor Sylvie Vartan - tól megkérdezte egy újságíró, hogy milyennek képzeli el a Nicolas (Elmegyek) c. dal eredeti előadóját, azt válaszolta, hogy egy gyönyörű, szőke hölgynek.

S. Nagy Istvánnal négyszemközt csak Tesónak hívták egymást.

A halhatatlan slágerek mellett többek között ilyen, és ehhez hasonló érdekességeket tudhat meg a közönség az előadáson. Milyen volt valójában Máté Péter? Mit mondana most nekünk, ha megjelenne közöttünk a színpadon? Minderre talán választ kapunk egy képzeletbeli múlt idézésen, ahol Zayzon Csaba személyesíti meg Máté Pétert.

Egy bárpult, egy whisky, és a jóbarátok. Egy - egy dalhoz köthető sosem hallott story. Gondolatok, amit most mondana, ha valóban itt lehetne közöttünk egy pár órácskára. Felcsendül 24 szerzemény, amit Máté Péter írt, énekelt, előadott.

De egy különleges dal is hallható lesz, amit végül nem ő, hanem Korda György vitt sikerre olyannyira, hogy a mai napig mindenki énekli, korra, nemre való tekintet nélkül.

Egy felejthetetlen estét garantálunk, amikor Máté Péter zenéit hallva méltóképpen tudunk emlékezni a kiváló szerzőnkre és előadónkra. Jegyek Máté Péter - Zayzon Csaba

További fellépők:

Vokál:

Csakmag Vivien

Kálmán György

Polyák Rita

Szabó Léna

Sipos Péter

Tabáni István

Takáts Tamás

Veréb Tamás

Zene:

Zene:

Stúdió 11 Ensemble 2024. szeptember 09. 19 óra Erkel Színház

