Ismerkedésre is kiváló - Szeptember végén jön a Párok Éjszakája '24 Retro Buli Egyedi retro buli DJ Dominique-kal a Férfiak Klubja szervezésében A Párok Éjszakáját évről évre megszervezi a Férfiak Klubja, ez a rendkívüli esemény minden évben lehetőséget nyújt a pároknak, hogy megünnepeljék egymás iránti elköteleződésüket, és erősítsék kapcsolatukat. Ez az ünnep arról szól, hogy a Férfi és Nő közötti örök szövetség fontosságát hangsúlyozzuk, amely modern társadalmunkban kiemelt jelentőséggel bír. Az egyedi rendezvény célja, hogy a párkapcsolatokban, házasságban élők újra és újra megerősítsék szövetségüket, valamint rámutasson, hogy a boldog és harmonikus együttélés egyik kulcsfontosságú alappillére a kölcsönös tisztelet és megértés. Idén is megnyitja a Férfiak Klubja, társadalmi szervezet a kapukat a párok, házastársak előtt, hogy kedvenc dalukra táncolva ünnepelhessék meg kapcsolatukat. Ez az esemény minden korosztálynak szól, legyen szó fiatalokról vagy idősebbekről, a baráti társaságokkal közösen ünnepelve. Az est házigazdája DJ Dominique lesz, aki az évek során már szinte elmaradhatatlan fellépője lett a Párok Éjszakájának. A fergeteges hangulatot ismét a népszerű lemezlovas biztosítja, aki arról is gondoskodik, hogy a klasszikus slágerek lejátszásával mindenki átélhesse az igazi házibuli élményét. Az esemény központi üzenete, hogy évente egyszer ünnepeljük meg saját döntésünket, és erősítsük meg az egymás iránti elköteleződésünket. Az elmúlt évtizedekben a férfi és nő közötti viszony talán még sosem volt olyan feszült mint manapság, és ez kihat a párkapcsolatokra és a családokra is. Ezért fontos, hogy közösen dolgozzunk az otthonaink stabilitásáért, gyermekeink jövőjéért és saját boldogságunkért. A Párok Éjszakája arra buzdít mindenkit, hogy legalább évente egyszer fordítsunk figyelmet erre, és közösen ünnepeljünk. Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója kiemelte, miért tartják olyan létfontosságúnak, hogy legyen egy külön nap a Férfi-Nő Életszövetség ünneplésére: — Azért hoztuk létre ezt a rendezvénysorozatot, mert szükség van egy olyan napra, amikor kifejezhetjük, hogy a párunk mellett köteleződünk el egy életre. Továbbá együtt mutathatjuk meg a világnak, hogy társadalmi szinten is csak együtt, szövetségben érhetünk el sikereket. Szinte mindenre kitűztek már hivatalos ünnepet, így rendkívül lényeges, hogy az emberi létünket meghatározó férfi-nő kapcsolatnak is legyen egy kiemelt dátuma. A házassági évfordulókat ugyan megünnepelhetik a párok, de ez mindenkinél egy magán ünnep. Egy társadalom alapja és jövője a párkapcsolatok tartósságától függ, hiszen ezekből a kapcsolatokból születik a jövő nemzedéke.



E gondolat vezérelt minket a Férfiak Klubjánál, amikor elindítottuk a Férfi-Nő Életszövetség ünnepét. És mi lehetne jobb módja ennek a szövetségnek a megünneplésére mint egy szórakoztató buli, ami kifejezetten a párokról és a párokért szól? Az idei esemény helyszíne ismét a MOM Leroy Bistro, Budapest egyik legkedveltebb szórakozóhelye várja a vendégeket. A Párok Éjszakája nemcsak a párkapcsolatok megerősítéséről szól, hanem a barátságok ápolásáról is. Időpont: 2024. szeptember 28., szombat

Helyszín: MOM LEROY BISTRO, Budapest, Alkotás út 53.

Kapunyitás és vacsora: 20:00

Ez az este az önfeledt szórakozásé és a páros kikapcsolódásé, ahol a barátokkal együtt is jól érezhetjük magunkat. Az egyedülállóknak ez az esemény remek alkalom az ismerkedésre is. Sokaknak már sikerült a Párok Éjszakáján megtalálniuk az igazit! Ünnepeljük együtt az összetartozást ezen a retro házibulin, ahol hálát adhatunk a társunkért, és letehetjük voksunkat a Férfi és Nő örök szövetsége mellett! Tegyünk meg mindent a saját boldogságunkért, az otthon biztonságáért és gyermekeink jövőjéért! Jegyvásárlás és további információ: ferfiakklubja.hu [2024.09.25.]

