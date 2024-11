Ez is befejeződik - nem lesz több Operabeavató, de... Lezárul egy korszak. 17 év után, 2025 tavaszán véget ér az Operabeavató sikersorozat. Addig még látható lesz a Varázsfuvola a Magyar Zene Házában, illetve a Különkiadás az Átriumban, melyről lejjebb írunk részletesen.

Dinyés Dániel gondolatai a befejezésről: Minden sorozat, akárcsak a TV-ben, eléri a csúcsát, ami után már nem lehet jobban kiteljesedni, nagyobbat dobni. Ezt értük mi el most, az új helyszíneken, és az egyetemes zenetörténet egyik csúcsoperáját elemezve. Tizenhét évvel ezelőtt kezdtem ezt a sorozatot kilenc ember előtt a Pinceszínházban, és mára egy elsővonalbeli énekesi gárda, egy csodás rendező, elképesztő menedzseri háttér és hatalmas rajongótábor veszi körbe a produkciót. Ám ez a formátum már nem tud semerre sem bővülni tovább, sem megújulni. Az önismétlés viszont teljesen távol áll az Operabeavató stábjától, művészeitől, akik a felfedezésre és felfedeztetésre esküdtek fel. Most erről a csodálatos műfajról ennyi volt a mondanivalónk. Nem állítjuk, hogy valamikor valamilyen formában nem fogunk visszatérni akkor, ha lesz új felfedezésünk, amit mindenképp meg kell osztanunk egymással és önökkel. Csodálatos volt megfürödni minden este a szeretetükben és a műsor iránti elkötelezett lelkesedésükben. Nagyszerű volt látni a sok "aha" élményt a nézőtéri szemekben, és megtapasztalni az erejét az épp frissen születő operamániának. Ez a kaland most eddig tartott, jönnek újak, még érdekesebbek, még lelkesítőbbek. Mi is keressük, keressék önök is."



Jó hír azonban a rajongók számára, hogy fináléként 2025 januárjától teljesen új, ezúttal a zenés színház különböző műfajait bemutató részekkel várja közönségét az Operabeavató Különkiadás alkotócsapata az Átriumban. Dinyés Dániel zeneszerző-karmester és Göttinger Pál rendező összeszokott párosát az egyes műfajok – a musical, a kabaré, az opera és az operett - kiemelkedő képviselői egészítik ki. Az új előadásokban Janza Katával, Miklósa Erikával, Peller Annával, Ullmann Mónikával, Kálid Artúrral, Peller Károllyal, Szabó P. Szilveszterrel, valamint Szélpál Szilveszterrel is találkozhatnak majd a nézők.



A jegyértékesítés november 23-án kezdődik az Átrium és a Delta Produkció felületein. Patrónusaink november 18. és 22. között elővásárlási lehetőséggel élhetnek. A Delta Produkció hálás közönségének, amiért az Operabeavató Magyar Zene Házában tartott Varázsfuvola sorozatára már májusig is elfogytak jegyek. Aki nem szeretne lemaradni az utolsó előadásokról, annak érdemes Patrónussá válnia. Dinyés Dániel a különkiadás ötletéről: „Tulajdonképpen mindegyik zenés színházi műfaj az operából került elő. A könnyedebb vígoperát egyszer csak operettnek kezdték el hívni, aztán amikor az operett már túlzottan komolynak mutatkozott és vissza akarták „komolytalanítani”, egyszer csak musicallé vált. Magyarul tényleg minden az operából indult ki. A kabaré is nagyon sok mindent köszönhet az operának, mert a valódi, tehát ez a 10-es, 20-as évek kabaréja nem hóka-móka volt, hanem a húsbavágó igazságok zenés színházi lenyomata, amely szintén komoly énekesi képességeket igényelt. Ezért gondoltam, hogy az Operabeavató mellett - természetesen a megszokott szórakoztató formában - érdemes bemutatnunk a többi, szintén operában gyökerező műfajt is.”



Aki kíváncsi rá, hogy melyik az a pillanat, amikor például a musical éppen operává akar válni, vagy az operett megkomolyodik, annak kortól függetlenül ott a helye a különleges új sorozat epizódjain. Az operafélők után felkészülhetnek tehát az operett, a musical és a kabaréfélők is.



Időpontok, közreműködők:

2025. január 17. Musical: Janza Kata és Szabó P. Szilveszter

2025. február 15. Operett: Peller Anna és Peller Károly

2025. március 8. Opera: Miklósa Erika és Szélpál Szilveszter

2025. április 12. Kabaré: Ullmann Mónika és Kálid Artúr Az Operabeavató befejezése miatt búslakodóknak további vigaszt nyújthat, hogy 2024. december 31. éjfélig a Magyar Zene Házában rögzített Bánk bán-sorozat összes része visszanézhető az eszinhaz.hu-n!



